jueves 1 de enero 2026

SMN

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla

El SMN anticipa jornadas con temperaturas extremas que rozarán los 38 grados y la posible llegada de lluvias y tormentas aisladas. Recomiendan extremar cuidados ante el combo de calor y actividad eléctrica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El comienzo del año llega con condiciones meteorológicas exigentes para San Juan. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la provincia atraviesa una alerta amarilla por altas temperaturas durante el jueves 1 de enero, jornada en la que el termómetro trepará hasta los 38 grados, con chances de tormentas hacia la tarde y la noche.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto y la temperatura rondará los 27 grados, sin probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, con el correr de las horas el calor se intensificará y el panorama cambiará.

Tormentas y viento para la tarde y la noche

Para la tarde del jueves se espera el momento más crítico del día: además del pico térmico, podrían desarrollarse tormentas, con una probabilidad de lluvia que oscila entre el 40 y el 70 por ciento. El viento soplará desde el sector sureste, aportando algo de alivio, aunque sin lograr bajar de forma significativa la sensación térmica.

Por la noche, el pronóstico indica que persistirán las tormentas aisladas, con temperaturas cercanas a los 33 grados y una chance de precipitaciones estimada entre el 10 y el 40 por ciento.

Viernes con menos lluvias, pero sin alivio térmico

El viernes 2 de enero llegará con una leve mejora en las condiciones climáticas. Tras una madrugada inestable, con tormentas aisladas y una mínima de 24 grados, el tiempo tenderá a estabilizarse durante el resto del día.

El cielo permanecerá parcialmente nublado tanto por la mañana como por la tarde y la noche, sin lluvias previstas. No obstante, el calor seguirá siendo protagonista: la temperatura máxima alcanzará los 37 grados. Además, se espera un aumento del viento, con ráfagas del sureste que podrían ubicarse entre los 23 y 31 kilómetros por hora.

Recomendaciones ante el alerta

Desde los organismos oficiales reiteraron una serie de medidas preventivas ante el alerta amarilla por temperaturas extremas. Aconsejan beber abundante agua, reducir la exposición solar durante las horas pico, usar ropa liviana y clara, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con problemas de salud.

En paralelo, por la posibilidad de tormentas, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y no buscar refugio bajo árboles o estructuras metálicas durante la actividad eléctrica.

