miércoles 31 de diciembre 2025

Justicia Federal

Un sanjuanino condenado por droga recibirá el Año Nuevo en su casa para cuidar a su padre

Fue detenido en 2024 con cocaína y marihuana. El penúltimo día del año, la Justicia Federal le otorgó la prisión domiciliaria porque su padre padece cáncer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre de Chimbas que cumple una condena por droga fue beneficiado el penúltimo día del año y recibirá el Año Nuevo en su casa para cuidar a su padre enfermo. Así lo resolvió la Justicia Federal, que le concedió la prisión domiciliaria tras evaluar la situación familiar y médica del interno.

El beneficiado fue Leonardo Esteban “Pastillita” Ortiz, quien se encontraba alojado en el Servicio Penitenciario Provincial desde 2024, luego de ser detenido en el marco de una causa por estupefacientes investigada por el Departamento de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan.

Según consta en la sentencia, el allanamiento que derivó en su detención se realizó el 5 de abril de 2024 en su vivienda de calle Sarmiento, en Villa El Salvador, departamento Chimbas. En ese procedimiento, los efectivos secuestraron más de 70 envoltorios de cocaína, marihuana fraccionada y en cogollos, cigarrillos artesanales con marihuana, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga, además de blísteres con psicofármacos.

En un primer momento, Ortiz fue imputado por infracción a la Ley 23.737 y quedó con prisión preventiva. Finalmente, el 5 de mayo de 2025, el Tribunal Oral Federal de San Juan lo condenó a la pena de 4 años de prisión efectiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía Federal y la defensa.

Durante el último año, el padre del condenado, de 72 años, fue diagnosticado con cáncer de próstata, situación que motivó a la abogada defensora María Filomena Noriega a solicitar la prisión domiciliaria, argumentando que Ortiz es la única persona que puede hacerse cargo de su cuidado diario.

El pedido fue inicialmente rechazado, además la pena recién se cumple en 2028. Sin embargo, la defensora insistió y luego de una nueva presentación, con la incorporación de informes médicos y socioambientales, la jueza federal Eliana Ratta hizo lugar al planteo. Así, este último martes resolvió conceder la prisión domiciliaria y ordenó el traslado del interno desde el penal de Chimbas a su vivienda de Villa El Salvador, donde deberá cumplir la condena bajo control judicial mientras asiste a su padre.

