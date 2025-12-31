Un caucetero fue excluido de su hogar por acosar y pedir fotos íntimas a sus dos sobrinas

No se trataba de cualquier tipo de conversaciones, los mensajes y las fotos tenían un contenido sexual. Y lo grave es que las destinatarias de esos chats eran nada más y nada menos que dos nenas de 7 y 10 años.

En la mira está el tío de las pequeñas, un changarín de 32 años que fue detenido este viernes y que ahora es investigado por presunto delito de grooming por el fiscal Eduardo Gallastegui y personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas . El sujeto fue llevado este mismo viernes a la tarde a la audiencia de formalización ante el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi y recuperó la libertad, aunque fue excluido del hogar como medida de protección para las presuntas víctimas.

El sujeto, cuyas iniciales son A.F.R., fue asistido por el defensor oficial Leonardo Slavutzky y optó por no declarar, pero se lo vio nervioso y hasta largó en llanto al finalizar la audiencia. Es que el caso expuso el presunto acoso sexual que cometía contra sus pequeñas sobrinas, una de las cuales vivía en la misma propiedad.

La mamá de una de las nenas fue quien descubrió esos extraños mensajes en un celular. Eso fue la semana pasada. Cuando vio el contenido de los mismos, entró en shock. Es que los chats hacían referencia a cuestiones sexuales, incluso pedían a las nenas que les enviara fotos de sus partes íntimas. El autor de esos mensajes era, supuestamente, su tío.

Todo eso fue expuesto este viernes por el fiscal Gallastegui, con lo cual el juez de garantías Fernández Caussi dio por habilitada la investigación penal preparatoria contra este sujeto por el delito de grooming y fijó el plazo de 1 año. Por otro lado, ordenó que el sospechoso recuperara la libertad, aunque dispuso que fuera excluido del hogar y le prohibió acercarse a las presuntas víctimas y a sus progenitores en un radio de 500 metros, por el término de 4 meses.

La causa recién empieza y ya se programó la Cámara Gesell para el próximo 9 de enero para que tomar declaración a las dos nenas. También se espera peritar los celulares para acceder a los mensajes, fotos y videos. Eso es clave para la causa.