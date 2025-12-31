Cayeron tres personas con más de 100 aves en cautiverio

Un importante rescate de fauna silvestre se concretó en las últimas horas tras un operativo coordinado entre efectivos de las Unidades Rurales 1 y 2 de la Policía de San Juan. En total, fueron recuperadas 110 aves autóctonas durante tres intervenciones realizadas en los departamentos Albardón y Caucete .

Los procedimientos tuvieron lugar en dos viviendas particulares y en la vía pública , donde los uniformados detectaron la tenencia ilegal de numerosas especies protegidas. Entre las aves secuestradas se encontraban benteveos, zorzales negros, cardenales rojos, jilgueros, chamuchines, reinas moras, tordos laguneros y negros, corbatitas, mixtos boquenses, reyes del bosque, vira vira, canarios, diucas, siete colores, piquitos de oro y loros amazónicos , entre otras.

Como resultado de los operativos fueron aprehendidas tres personas: Rojas (31), Ferreira (75) y Berroca (41), este último con antecedentes por infracciones similares. Además, la Policía incautó cerca de 150 jaulas, junto con trampas, jaulines de traslado y dispositivos de captura colocados a ras del suelo.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación por infracción a las normas de protección de la fauna silvestre.