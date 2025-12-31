miércoles 31 de diciembre 2025

Cayeron tres personas con más de 100 aves en cautiverio

Las intervenciones policiales se realizaron en Albardón y Caucete y permitieron desmantelar una red de captura ilegal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un importante rescate de fauna silvestre se concretó en las últimas horas tras un operativo coordinado entre efectivos de las Unidades Rurales 1 y 2 de la Policía de San Juan. En total, fueron recuperadas 110 aves autóctonas durante tres intervenciones realizadas en los departamentos Albardón y Caucete.

Los procedimientos tuvieron lugar en dos viviendas particulares y en la vía pública, donde los uniformados detectaron la tenencia ilegal de numerosas especies protegidas. Entre las aves secuestradas se encontraban benteveos, zorzales negros, cardenales rojos, jilgueros, chamuchines, reinas moras, tordos laguneros y negros, corbatitas, mixtos boquenses, reyes del bosque, vira vira, canarios, diucas, siete colores, piquitos de oro y loros amazónicos, entre otras.

Como resultado de los operativos fueron aprehendidas tres personas: Rojas (31), Ferreira (75) y Berroca (41), este último con antecedentes por infracciones similares. Además, la Policía incautó cerca de 150 jaulas, junto con trampas, jaulines de traslado y dispositivos de captura colocados a ras del suelo.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación por infracción a las normas de protección de la fauna silvestre.

