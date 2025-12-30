martes 30 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el cerro Las Coloraditas

Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones

Desde el Jockey Club explicaron cómo se produjo el incidente durante la excursión en la zona del Dique de Ullum. Admitieron fallas en la planificación por el factor climático. En la nota, las repercusiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego del operativo de búsqueda y rescate realizado este lunes por la noche en la zona del perilago del Dique de Ullum -tomando como punto de referencia a El Castillito-, desde el club responsable de la excursión en la que quedaron varados 27 niños y cinco adultos reconocieron fallas en la planificación de la salida, aunque remarcaron que contaban con las autorizaciones correspondientes y que no hubo personas heridas.

Lee además
rescataron con exito a 27 ninos y cinco adultos que estaban perdidos en el castillito
Operativo

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito
Muchos chicos estaban mojados, tenían frío, así que se le dio abrigo y contención hasta bajarlos con seguridad hasta la zona de El Castillito, donde los esperaban sus familiares.
Susto en la noche

Lluvia copiosa, terreno resbaladizo y cuerdas: el complejo operativo para rescatar a los niños del cerro

El episodio ocurrió en cercanías del cerro Las Coloraditas, entre el perilago y la sierra, cuando una tormenta intensa sorprendió al grupo durante una actividad recreativa. La situación derivó en un llamado al 911 cerca de las 22.20, lo que activó un operativo encabezado por Bomberos de la Policía de San Juan y el Grupo GERAS, que trabajaron bajo la lluvia, en un terreno resbaladizo y con cuerdas para garantizar un descenso seguro.

Según explicó Sebastián Olmos, responsable de las Colonias de Verano del Jockey Club, en diálogo con Radio Mil20, la salida formaba parte de actividades habituales del club y ya se había realizado anteriormente con otros grupos. Detalló que los chicos, de entre 8 y 14 años, estaban acompañados por cuatro profesores de Educación Física y que todos contaban con autorización escrita de sus padres.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Impresionante operativo en El Castillito Policía de San Juan, GERAS y Bomberos trabajan en un rescate urgente en el Dique de Ullum. 27 menores y 5 adultos quedaron varados en los cerros y no pueden descender. Hay contacto con los adultos y el objetivo es ubicarlos y resguardarlos de la lluvia lo antes posible. Los detalles en www.tiempodesanjuan.com"
View this post on Instagram

Olmos admitió que hubo errores en la previsión del tiempo y en el cálculo de los horarios. Indicó que habían observado una probabilidad de lluvia baja y estimaban regresar antes de que se produjera el cambio climático, pero la tormenta se adelantó y se intensificó en pocos minutos. Durante el recorrido, la lluvia generó barro y pequeñas cascadas naturales que impidieron tanto el descenso como el regreso por el mismo sendero.

Ante ese escenario, el grupo decidió permanecer unido, contener a los chicos y buscar señal telefónica hasta lograr comunicarse con emergencias. Una vez en el lugar, los rescatistas realizaron el descenso formando una cadena de seguridad con sogas, priorizando el cuidado de los menores, muchos de los cuales estaban mojados y con frío.

Qué dijeron sobre los costos del operativo y las autorizaciones

Desde el club, en declaraciones realizadas a Tiempo de San Juan, expresaron que la tormenta cortó el camino de regreso hacia El Castillito y que la intervención se dio de manera preventiva. Aseguraron que todos los chicos se encuentran en buen estado de salud y que ya se reincorporaron a las actividades de la colonia, mientras que los padres fueron informados y se mostraron conformes con el desenlace.

image

Respecto a los costos del operativo, indicaron que se comunicaron con la Secretaría de Deportes local y que les informaron que no deberán afrontar gastos, al tratarse de un hecho fortuito. Además, afirmaron que la excursión contaba con autorización escrita de la Municipalidad de Rivadavia, documentación de la que, aseguraron, tienen copia.

El rescate concluyó cerca de las 0.30, cuando todos los integrantes del grupo fueron trasladados a la zona de El Castillito, donde los esperaban sus familiares. Las autoridades destacaron la coordinación entre los equipos de emergencia y confirmaron que no se registraron heridos.

Temas
Seguí leyendo

Si tenés vértigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de Radio Colón

Un papá sanjuanino bailó con el "corazón partío" y se volvió viral

Desde Jáchal, trasladaron al Hospital Rawson a un recién nacional en helicóptero

A cinco años del aborto legal en San Juan: las zonas grises donde el derecho se cumple a medias

Tres heroínas sanjuaninas y una guardia que terminó en milagro: el día que mujeres policías le salvaron la vida a un nene

Por el Presupuesto 2026, en la UNSJ afirmaron que las universidades "están en un limbo"

Comercio, colectivos y todo el funcionamiento de los servicios en San Juan, por Año Nuevo

El Chalet Cantoni arrancará el 2026 con propuestas culturales imperdibles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tres heroinas sanjuaninas y una guardia que termino en milagro: el dia que mujeres policias le salvaron la vida a un nene video
Historia

Tres heroínas sanjuaninas y una guardia que terminó en milagro: el día que mujeres policías le salvaron la vida a un nene

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito
Operativo

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

Cayó el Tarta Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado
Importante

Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Wilson Lobos es un reconocido empresario, pero también un importante dirigente deportivo a nivel local.
Exclusivo

Estafaron en $100.000.000 al empresario y presidente de un conocido club de Sarmiento

Te Puede Interesar

Oro, medicamentos y vino, tres símbolos de la producción sanjuanina que reflejan el giro de la matriz exportadora provincial al cierre de 2025.
Nuevas cifras al cierre del 2025

El vino ya no manda: oro, medicamentos y pasas lideran las exportaciones de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones
En el cerro Las Coloraditas

Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones

A cinco años del aborto legal en San Juan: las zonas grises donde el derecho se cumple a medias
Aniversario

A cinco años del aborto legal en San Juan: las zonas grises donde el derecho se cumple a medias

El comentario aquí es tremendo respecto a la inseguridad: los dichos en San Juan tras el bajo arribo de turistas a Chile por Agua Negra
Preocupación

"El comentario aquí es tremendo respecto a la inseguridad": los dichos en San Juan tras el bajo arribo de turistas a Chile por Agua Negra

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse
Jamás contado

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse