Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones

Luego del operativo de búsqueda y rescate realizado este lunes por la noche en la zona del perilago del Dique de Ullum -tomando como punto de referencia a El Castillito -, desde el club responsable de la excursión en la que quedaron varados 27 niños y cinco adultos reconocieron fallas en la planificación de la salida, aunque remarcaron que contaban con las autorizaciones correspondientes y que no hubo personas heridas.

El episodio ocurrió en cercanías del cerro Las Coloraditas, entre el perilago y la sierra, cuando una tormenta intensa sorprendió al grupo durante una actividad recreativa. La situación derivó en un llamado al 911 cerca de las 22.20, lo que activó un operativo encabezado por Bomberos de la Policía de San Juan y el Grupo GERAS, que trabajaron bajo la lluvia, en un terreno resbaladizo y con cuerdas para garantizar un descenso seguro.

Según explicó Sebastián Olmos, responsable de las Colonias de Verano del Jockey Club, en diálogo con Radio Mil20, la salida formaba parte de actividades habituales del club y ya se había realizado anteriormente con otros grupos. Detalló que los chicos, de entre 8 y 14 años, estaban acompañados por cuatro profesores de Educación Física y que todos contaban con autorización escrita de sus padres.

Olmos admitió que hubo errores en la previsión del tiempo y en el cálculo de los horarios. Indicó que habían observado una probabilidad de lluvia baja y estimaban regresar antes de que se produjera el cambio climático, pero la tormenta se adelantó y se intensificó en pocos minutos. Durante el recorrido, la lluvia generó barro y pequeñas cascadas naturales que impidieron tanto el descenso como el regreso por el mismo sendero.

Ante ese escenario, el grupo decidió permanecer unido, contener a los chicos y buscar señal telefónica hasta lograr comunicarse con emergencias. Una vez en el lugar, los rescatistas realizaron el descenso formando una cadena de seguridad con sogas, priorizando el cuidado de los menores, muchos de los cuales estaban mojados y con frío.

Qué dijeron sobre los costos del operativo y las autorizaciones

Desde el club, en declaraciones realizadas a Tiempo de San Juan, expresaron que la tormenta cortó el camino de regreso hacia El Castillito y que la intervención se dio de manera preventiva. Aseguraron que todos los chicos se encuentran en buen estado de salud y que ya se reincorporaron a las actividades de la colonia, mientras que los padres fueron informados y se mostraron conformes con el desenlace.

Respecto a los costos del operativo, indicaron que se comunicaron con la Secretaría de Deportes local y que les informaron que no deberán afrontar gastos, al tratarse de un hecho fortuito. Además, afirmaron que la excursión contaba con autorización escrita de la Municipalidad de Rivadavia, documentación de la que, aseguraron, tienen copia.

El rescate concluyó cerca de las 0.30, cuando todos los integrantes del grupo fueron trasladados a la zona de El Castillito, donde los esperaban sus familiares. Las autoridades destacaron la coordinación entre los equipos de emergencia y confirmaron que no se registraron heridos.