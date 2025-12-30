martes 30 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Repercusiones

Por el Presupuesto 2026, en la UNSJ afirmaron que las universidades "están en un limbo"

La casa de altos estudios dio a conocer que el esquema aprobado por el Congreso mantiene los recursos en niveles similares a los del año anterior. Ante la falta de implementación de una norma ya sancionada, la planificación financiera para 2026 se realizará con fondos limitados y en un contexto de incertidumbre institucional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La incertidumbre volvió a instalarse en el sistema universitario nacional y, en San Juan, la advertencia llegó con palabras contundentes. Desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) afirmaron que las casas de altos estudios atraviesan un verdadero “limbo” presupuestario, tras la sanción del Presupuesto 2026 por parte del Congreso y el conflicto abierto con el Ejecutivo nacional.

Lee además
ley de presupuesto 2026: uno por uno, asi votaron los senadores de la provincia
Senado

Ley de Presupuesto 2026: uno por uno, así votaron los senadores de la provincia
el senado aprobo el presupuesto 2026 y el gobierno cerro el ano con una victoria clave
Clave

El Senado aprobó el Presupuesto 2026 y el Gobierno cerró el año con una victoria clave

La definición fue del secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, quien en diálogo con Xama TV cuestionó la falta de aplicación de una ley que ya fue aprobada y ratificada por el Parlamento, pero que el Gobierno nacional no estaría ejecutando.

“Tenemos una ley que fue aprobada, la insistencia permitió que quedara firme, el Gobierno dijo que la promulga pero no la pone en práctica, y ahora hay un fallo judicial que ordena que se cumpla”, explicó el funcionario, en referencia a una resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, que intimó al Ejecutivo a implementar la norma.

Sin embargo, Coca advirtió que, pese al fallo judicial, no hay señales concretas de avance. “La verdad es que no vemos voluntad ni un espacio de diálogo que permita pensar cómo instrumentarla”, señaló. En ese escenario, remarcó que el único dato concreto es que la UNSJ contará en 2026 con el mismo monto presupuestario que ejecutó en 2025, sin actualización real.

En ese sentido, fue tajante al desmentir los anuncios oficiales. “Esta idea de que se está ampliando el presupuesto universitario es absolutamente falsa”, afirmó, y sostuvo que esa afirmación “es demostrable desde los números” y será la realidad con la que deberá funcionar la universidad el próximo año.

El secretario también aclaró que el Consejo Superior de la UNSJ aprobó recientemente, por unanimidad, una distribución provisoria de fondos. Se trató del presupuesto 2023 reconducido a 2025, ya que al momento de la sesión extraordinaria del martes 23 de diciembre todavía no se había confirmado el nuevo esquema financiero.

Con el Presupuesto 2026 ya sancionado, Coca adelantó que la universidad deberá empezar a trabajar en un proyecto que definió como “absolutamente exiguo”, en un contexto marcado por la falta de certezas y la judicialización del conflicto.

Además, confirmó que el Gobierno nacional apelará el fallo judicial, lo que prolongará los plazos. “La Justicia tiene sus tiempos, así que en la práctica nos vamos a tener que manejar con el presupuesto que se definió la semana pasada”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

El Senado define hoy el destino del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

Presupuesto 2026: cómo reasignará partidas el gobierno para mantener el déficit 0

Tras la aprobación en Diputados, Javier Milei descartó vetar el Presupuesto 2026

Obra pública y convenio con los vecinos, las novedades del Presupuesto 2026 de Capital

Un papá sanjuanino bailó con el "corazón partío" y se volvió viral

Desde Jáchal, trasladaron al Hospital Rawson a un recién nacional en helicóptero

Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones

A cinco años del aborto legal en San Juan: las zonas grises donde el derecho se cumple a medias

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tres heroinas sanjuaninas y una guardia que termino en milagro: el dia que mujeres policias le salvaron la vida a un nene video
Historia

Tres heroínas sanjuaninas y una guardia que terminó en milagro: el día que mujeres policías le salvaron la vida a un nene

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito
Operativo

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

Cayó el Tarta Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado
Importante

Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Wilson Lobos es un reconocido empresario, pero también un importante dirigente deportivo a nivel local.
Exclusivo

Estafaron en $100.000.000 al empresario y presidente de un conocido club de Sarmiento

Te Puede Interesar

Oro, medicamentos y vino, tres símbolos de la producción sanjuanina que reflejan el giro de la matriz exportadora provincial al cierre de 2025.
Nuevas cifras al cierre del 2025

El vino ya no manda: oro, medicamentos y pasas lideran las exportaciones de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones
En el cerro Las Coloraditas

Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones

A cinco años del aborto legal en San Juan: las zonas grises donde el derecho se cumple a medias
Aniversario

A cinco años del aborto legal en San Juan: las zonas grises donde el derecho se cumple a medias

El comentario aquí es tremendo respecto a la inseguridad: los dichos en San Juan tras el bajo arribo de turistas a Chile por Agua Negra
Preocupación

"El comentario aquí es tremendo respecto a la inseguridad": los dichos en San Juan tras el bajo arribo de turistas a Chile por Agua Negra

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse
Jamás contado

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse