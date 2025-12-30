Por el Presupuesto 2026, en la UNSJ afirmaron que las universidades "están en un limbo"

La incertidumbre volvió a instalarse en el sistema universitario nacional y, en San Juan, la advertencia llegó con palabras contundentes. Desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) afirmaron que las casas de altos estudios atraviesan un verdadero “limbo” presupuestario, tras la sanción del Presupuesto 2026 por parte del Congreso y el conflicto abierto con el Ejecutivo nacional.

La definición fue del secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, quien en diálogo con Xama TV cuestionó la falta de aplicación de una ley que ya fue aprobada y ratificada por el Parlamento, pero que el Gobierno nacional no estaría ejecutando.

“Tenemos una ley que fue aprobada, la insistencia permitió que quedara firme, el Gobierno dijo que la promulga pero no la pone en práctica, y ahora hay un fallo judicial que ordena que se cumpla”, explicó el funcionario, en referencia a una resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, que intimó al Ejecutivo a implementar la norma.

Sin embargo, Coca advirtió que, pese al fallo judicial, no hay señales concretas de avance. “La verdad es que no vemos voluntad ni un espacio de diálogo que permita pensar cómo instrumentarla”, señaló. En ese escenario, remarcó que el único dato concreto es que la UNSJ contará en 2026 con el mismo monto presupuestario que ejecutó en 2025, sin actualización real.

En ese sentido, fue tajante al desmentir los anuncios oficiales. “Esta idea de que se está ampliando el presupuesto universitario es absolutamente falsa”, afirmó, y sostuvo que esa afirmación “es demostrable desde los números” y será la realidad con la que deberá funcionar la universidad el próximo año.

El secretario también aclaró que el Consejo Superior de la UNSJ aprobó recientemente, por unanimidad, una distribución provisoria de fondos. Se trató del presupuesto 2023 reconducido a 2025, ya que al momento de la sesión extraordinaria del martes 23 de diciembre todavía no se había confirmado el nuevo esquema financiero.

Con el Presupuesto 2026 ya sancionado, Coca adelantó que la universidad deberá empezar a trabajar en un proyecto que definió como “absolutamente exiguo”, en un contexto marcado por la falta de certezas y la judicialización del conflicto.

Además, confirmó que el Gobierno nacional apelará el fallo judicial, lo que prolongará los plazos. “La Justicia tiene sus tiempos, así que en la práctica nos vamos a tener que manejar con el presupuesto que se definió la semana pasada”, concluyó.