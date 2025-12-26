sábado 27 de diciembre 2025

Clave

El Senado aprobó el Presupuesto 2026 y el Gobierno cerró el año con una victoria clave

La iniciativa obtuvo 46 votos a favor y fue sancionada tras más de ocho horas de debate. Hubo respaldos desde sectores del peronismo que desoyeron la orden de Cristina Kirchner y se aprobaron todos los artículos, incluido el que habilita eventuales recortes en educación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-26 at 9.21.04 PM

El Senado sancionó este viernes por la noche el Presupuesto 2026 y el Gobierno nacional cerró el año con un triunfo político clave en el Congreso. La iniciativa obtuvo 46 votos a favor en la votación en general (a solo dos adhesiones de alcanzar los dos tercios, 25 rechazos y una abstención), tras más de ocho horas de debate en el recinto. En la votación en particular, también se aprobaron todos los capítulos, incluido el artículo 30, cuestionado por la oposición por habilitar eventuales recortes en educación.

Con esta ley, el Ejecutivo libertario logra mostrarle al mercado un plan de gastos e ingresos con aval parlamentario, un punto central en el inicio de la segunda etapa del mandato de Javier Milei. El próximo gran desafío legislativo será la reforma laboral, que deberá enfrentar en febrero o marzo del año próximo.

image

Uno de los datos políticos salientes fue el acompañamiento de un sector del interbloque peronista que desoyó la orden de Cristina Kirchner. Los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy) votaron a favor del proyecto, sumándose a los 21 legisladores de La Libertad Avanza, 10 de la UCR, tres del PRO y representantes de fuerzas provinciales. La cordobesa Alejandra Vigo se abstuvo en todo el articulado.

En términos macroeconómicos, el Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1%, un dólar oficial de $1.423 para diciembre del próximo año y un superávit primario del 1,5% del PBI. El superávit financiero, en tanto, sería del 0,2%, mientras que las exportaciones crecerían un 10,6%, según las estimaciones oficiales.

Durante el debate, el miembro informante del oficialismo y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), destacó que se trata de un Presupuesto con déficit cero y afirmó que “generar confianza interna y externa es clave para el país”. También defendió artículos cuestionados, como el que permite requerir información a las universidades, al señalar que ya había sido incluido en gestiones anteriores.

Desde la oposición, las críticas se concentraron en los supuestos macroeconómicos y en los artículos vinculados a educación y ciencia. El radical Maximiliano Abad cuestionó el artículo 30 y lo definió como una “escoba” que barre los pisos de inversión establecidos por ley. En la misma línea, la peronista riojana Florencia López advirtió sobre una inflación proyectada “artificialmente baja” que, según sostuvo, podría habilitar mayor discrecionalidad en el manejo de fondos.

El cierre del debate estuvo a cargo de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, quien definió la aprobación del Presupuesto como “un punto de partida para que la Argentina vuelva a creer en sí misma”. Remarcó que el superávit fiscal “no es una meta circunstancial, sino una regla” y aseguró que el Gobierno eligió “decidir cuando duele” para evitar repetir ciclos de crisis.

La sesión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se retiró tras la votación en general, dejando a cargo al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que fue quien proclamó la sanción definitiva de la ley. Con el Presupuesto 2026 aprobado, el oficialismo cierra el año con una victoria legislativa central para su programa económico.

