sábado 20 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ordenanza

Obra pública y convenio con los vecinos, las novedades del Presupuesto 2026 de Capital

El municipio definió un esquema financiero que prioriza la inversión en infraestructura urbana, incorpora nuevas herramientas de participación ciudadana y habilita acuerdos con frentistas para mejorar el espacio público, en un contexto de menor margen por la caída de la coparticipación.

Por Ana Paula Gremoliche
La Plaza de Desamparados, una de las obras clave del 2026.&nbsp;

La Plaza de Desamparados, una de las obras clave del 2026. 

El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan aprobó este jueves el Presupuesto 2026, que asciende a $59.913.141.668, con un fuerte énfasis en la obra pública y en nuevas herramientas de articulación con los vecinos para mejorar la infraestructura urbana.

Lee además
presupuesto 2026: sin derogacion de financiamiento educativo y emergencia en discapacidad, milei podria vetar su propio proyecto
Congreso

Presupuesto 2026: sin derogación de financiamiento educativo y emergencia en discapacidad, Milei podría vetar su propio proyecto
alivio para san juan: diputados rechazo la eliminacion de la zona fria y el beneficio, por ahora, se mantiene
Presupuesto 2026

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la "Zona Fría" y el beneficio, por ahora, se mantiene

Del total de los recursos previstos, el 42% estará destinado al pago de sueldos, mientras que un 10% se asignará a obra pública, una proporción que marca una de las principales novedades del esquema financiero aprobado. Entre las inversiones más destacadas se encuentra la remodelación de tres espacios clave del departamento, con el objetivo de poner en valor sectores estratégicos de la ciudad.

Una de las iniciativas más relevantes es que, a partir de 2026, el municipio podrá celebrar convenios con los vecinos para el arreglo de veredas, permitiendo ejecutar las obras de manera conjunta. Según explicó la secretaria de Hacienda de Capital, Érica Díaz, el presupuesto contempla además las tres obras proyectadas a través del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) 2025, ya que la primera cuota de este fondo se pagó hace algunas semanas, motivo por el cual las obras terminarán haciéndose en el 2026.

Estas intervenciones incluyen la remodelación integral de la plaza Gertrudis Funes, la puesta en valor de la Plaza de Desamparados y la renovación completa del boulevard de la Avenida Córdoba, una de las arterias más importantes del departamento. En la misma línea, el municipio dará continuidad en 2026 a la refacción de cordones y veredas en todo Capital, una tarea que comenzó a ejecutarse durante el año 2025.

Dentro del capítulo de obra pública también se incorpora el presupuesto participativo, el mecanismo impulsado por la municipalidad para que los vecinos puedan presentar proyectos de obras para sus barrios y acceder a su financiamiento, fortaleciendo así la participación ciudadana en la definición de prioridades.

Otra de las novedades del Presupuesto 2026 es la inclusión formal del ítem de contribución por mejoras, que si bien ya se venía cobrando dentro de los impuestos municipales, hasta ahora no estaba habilitado para su utilización. Con esta herramienta, el municipio podrá avanzar en convenios con los frentistas para el arreglo de veredas, teniendo en cuenta que el mantenimiento de estas infraestructuras es responsabilidad de los propietarios.

Un presupuesto con mucho ahorro

Si bien Capital es el municipio que más fondos recibe de las arcas provinciales, ya que en 2026 contará con $36.317.130.349, desde el Ejecutivo municipal advirtieron que la coparticipación cayó dos puntos entre 2024 y 2025, en función de lo establecido en la Ley de Coparticipación Municipal.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades, esos dos puntos representan el equivalente a dos grillas salariales completas, lo que obligó al municipio a diseñar el Presupuesto 2026 con un fuerte criterio de ahorro y eficiencia.

Temas
Seguí leyendo

Presupuesto 2026: El oficialismo logró la media sanción en Diputados

El mileísmo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026 y mañana miércoles se votará en el Congreso

Con las premisas de modernización tributaria y equilibrio fiscal, Gutiérrez presentó el Presupuesto 2026 de San Juan a diputados

Cuándo se tratará el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados de San Juan

Congreso: La semana que viene habrá doble sesión para aprobar Presupuesto y otras leyes

Fuerte discurso de Milei en la cumbre del Mercosur: pidió flexibilización comercial y reclamó una condena al régimen Maduro

Buscan que, por ley, las mujeres estatales sanjuaninas tengan un franco al año para hacerse controles médicos contra el cáncer

Con nuevos gestos de frialdad entre Milei y Lula, los presidentes del Mercosur debaten cómo seguir

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se busca fortalecer la prevención del cáncer de mama en San Juan.
Prevención oncológica

Buscan que, por ley, las mujeres estatales sanjuaninas tengan un franco al año para hacerse controles médicos contra el cáncer

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
Falsas inversiones

Levantaron parte del embargo a la familia del penitenciario de la estafa por $206.000.000

Imagen ilustrativa
Comisario en problemas

Un jefe policial sanjuanino chocó en su moto y se fracturó por manejar alcoholizado

Airbag tocará en el Estadio del Bicentenario en San Juan
Se confirmó

Airbag tocará en el Estadio del Bicentenario en San Juan

Violento choque en el Conector Sur: una joyita terminó destrozada
Siniestro vial

Violento choque en el Conector Sur: una 'joyita' terminó destrozada

Fortísimo accidente en Media Agua: tuvieron que rescatar a un conductor que quedó atrapado
Sarmiento

Fortísimo accidente en Media Agua: tuvieron que rescatar a un conductor que quedó atrapado

Te Puede Interesar

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado
Investigación

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Plaza de Desamparados, una de las obras clave del 2026. 
Ordenanza

Obra pública y convenio con los vecinos, las novedades del Presupuesto 2026 de Capital

El deporte que no conocían y hoy los hace soñar: con sello sanjuanino, el hockey sobre patines llegó a un pueblito de Jujuy
Historia

El deporte que no conocían y hoy los hace soñar: con sello sanjuanino, el hockey sobre patines llegó a un pueblito de Jujuy

Violento choque entre un auto y una moto en Rawson: una joven sufrió graves fracturas y fue hospitalizada
Siniestro

Violento choque entre un auto y una moto en Rawson: una joven sufrió graves fracturas y fue hospitalizada

La crisis religiosa detrás de la salida de tres congregaciones de monjas en San Juan
Cuestión de fe

La crisis religiosa detrás de la salida de tres congregaciones de monjas en San Juan