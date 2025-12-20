Obra pública y convenio con los vecinos, las novedades del Presupuesto 2026 de Capital

El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan aprobó este jueves el Presupuesto 2026, que asciende a $59.913.141.668, con un fuerte énfasis en la obra pública y en nuevas herramientas de articulación con los vecinos para mejorar la infraestructura urbana.

Del total de los recursos previstos, el 42% estará destinado al pago de sueldos, mientras que un 10% se asignará a obra pública, una proporción que marca una de las principales novedades del esquema financiero aprobado. Entre las inversiones más destacadas se encuentra la remodelación de tres espacios clave del departamento, con el objetivo de poner en valor sectores estratégicos de la ciudad.

Una de las iniciativas más relevantes es que, a partir de 2026, el municipio podrá celebrar convenios con los vecinos para el arreglo de veredas, permitiendo ejecutar las obras de manera conjunta. Según explicó la secretaria de Hacienda de Capital, Érica Díaz, el presupuesto contempla además las tres obras proyectadas a través del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) 2025, ya que la primera cuota de este fondo se pagó hace algunas semanas, motivo por el cual las obras terminarán haciéndose en el 2026.

Estas intervenciones incluyen la remodelación integral de la plaza Gertrudis Funes, la puesta en valor de la Plaza de Desamparados y la renovación completa del boulevard de la Avenida Córdoba, una de las arterias más importantes del departamento. En la misma línea, el municipio dará continuidad en 2026 a la refacción de cordones y veredas en todo Capital, una tarea que comenzó a ejecutarse durante el año 2025.

Dentro del capítulo de obra pública también se incorpora el presupuesto participativo, el mecanismo impulsado por la municipalidad para que los vecinos puedan presentar proyectos de obras para sus barrios y acceder a su financiamiento, fortaleciendo así la participación ciudadana en la definición de prioridades.

Otra de las novedades del Presupuesto 2026 es la inclusión formal del ítem de contribución por mejoras, que si bien ya se venía cobrando dentro de los impuestos municipales, hasta ahora no estaba habilitado para su utilización. Con esta herramienta, el municipio podrá avanzar en convenios con los frentistas para el arreglo de veredas, teniendo en cuenta que el mantenimiento de estas infraestructuras es responsabilidad de los propietarios.

Un presupuesto con mucho ahorro

Si bien Capital es el municipio que más fondos recibe de las arcas provinciales, ya que en 2026 contará con $36.317.130.349, desde el Ejecutivo municipal advirtieron que la coparticipación cayó dos puntos entre 2024 y 2025, en función de lo establecido en la Ley de Coparticipación Municipal.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades, esos dos puntos representan el equivalente a dos grillas salariales completas, lo que obligó al municipio a diseñar el Presupuesto 2026 con un fuerte criterio de ahorro y eficiencia.