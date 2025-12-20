Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado

Un allanamiento realizado este viernes por la tarde en el barrio Valle Grande, en el departamento Rawson, culminó con el secuestro de armas de fuego, municiones y estupefacientes, y con un hombre imputado, en el marco de una investigación judicial por presunta comercialización de drogas.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 16:40 horas en una vivienda del mencionado barrio, en cumplimiento de un mandato judicial. La diligencia fue encabezada por personal de la División Drogas Ilegales, con la colaboración de efectivos de la D.D.I., el G.E.R.A.S. y la Comisaría 35°.

Durante el allanamiento, los efectivos policiales hallaron dos armas de fuego, proyectiles de distintos calibres y sustancias estupefacientes, entre ellas marihuana y cocaína. Ante el hallazgo de las armas, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Flagrancia.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal de turno, Dr. Agustín Caballero Vidal, quien, tras comunicarse con la fiscal de turno, Dra. Paula Carena, dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

Como resultado del operativo, un hombre de 41 años de edad, con domicilio en el mismo barrio Valle Grande, quedó imputado por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego. Las armas, los proyectiles y los estupefacientes fueron formalmente secuestrados y puestos a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones legales correspondientes.