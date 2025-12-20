Impactantes imágenes del choque en Ruta 40: revelaron la identidad de los conductores

En las últimas horas se conocieron los datos de los conductores involucrados en el violento choque ocurrido sobre Ruta Nacional 40, en jurisdicción de la Comisaría 8ª, junto con impactantes imágenes que dan cuenta de la magnitud del siniestro y la destrucción de los vehículos.

El hecho se registró alrededor de las 21 horas y tuvo como protagonistas a tres vehículos . Según la información oficial, Leopoldo Eugenio Rojas circulaba solo a bordo de un camión Scania con acoplado, dominio TSJ 510 , en sentido sur–norte por la Ruta 40. Al llegar a la intersección con calle Aranda , intentó realizar un giro hacia el este , momento en el que fue impactado en la parte posterior izquierda por un camión semiacoplado Volvo FM 380 conducido por Pablo Daniel Aguerrebere, quien también viajaba sin acompañante.

image

Tras el primer choque, el conductor del Volvo realizó una maniobra evasiva hacia el oeste, invadiendo el carril contrario. En ese desplazamiento terminó colisionando de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok gris, que circulaba en sentido norte–sur y era conducida por Daniel Isaac Silva.

image

Como consecuencia del violento impacto, el conductor de la Amarok sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado de urgencia por la ambulancia departamental al Hospital Rawson. De acuerdo al parte emitido por el hospital, Silva presenta traumatismo encéfalo craneano (TEC), fractura de fémur derecho y politraumatismos, quedando internado en observación.

En la causa intervienen el fiscal de caso, Dr. Francisco Javier Nicolía Heras, junto a la ayudante fiscal, Dra. Gemma Cabrera, mientras que las actuaciones policiales estuvieron a cargo de la oficial Florencia Díaz y el cabo Jorge Bravo.

Las imágenes difundidas tras el choque, donde se observa el severo daño en los vehículos, reflejan la violencia del impacto y volvieron a poner el foco en la peligrosidad de ese cruce de la Ruta 40, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar responsabilidades.