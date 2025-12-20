Misterio por un hombre que se tiró de un cuarto piso en un coqueto hotel del microcentro

La policía de San Juan y la Justicia investigan un confuso episodio ocurrido el pasado 16 de diciembre en el microcentro sanjuanino. La noticia se dio a conocer en las últimas horas y, según lo informado por diferentes fuentes, el protagonista es un hombre de 55 años, oriundo de Buenos Aires.

Para entender el hecho hay que contarlo cronológicamente. Según fuentes del caso, este hombre se alojó en el Hotel Alkazar el pasado 10 de diciembre. Y el hecho en sí ocurrió el pasado 16 de diciembre.

En un principio se hablaba de que una persona se arrojó de un cuarto piso al vacío, pero esto no ocurrió. Con la información recabada por la policía, este hombre identificado como G. González (55), por razones desconocidas, se lanzó del cuarto piso hasta el tercero; al parecer se apoyó en el motor de un aire acondicionado. Ahí accedió a una zona de limpieza y salió de las instalaciones.

El porqué de bajar de esta forma se desconoce. Pero sí informaron que esta persona estaba bajo los efectos de estupefacientes.

Luego, esta persona se dirigió hacia la intersección de Mendoza y Laprida, pleno centro sanjuanino, y ahí comenzó a hacer disturbios. El mismo fue arrestado por personal policial y fue enviado a la comisaría 3ra por contraventor.

En la seccional, los efectivos notaron que esta persona rengueaba y lo trasladaron al Hospital Rawson, donde le informaron que tenía un esguince en uno de sus pies. Según fuentes del caso, no quiso hacerse atender y lo trasladaron de vuelta a la comisaría.

Ahí estuvo alojado unas horas hasta que corroboraron que no tenía antecedentes y lo liberaron, sin antes notificarlo de la contravención por los disturbios que protagonizó. Fuentes policiales después informaron que G. González volvió a caer a las pocas horas, también por hacer disturbios en la vía pública cerca del centro.

Finalmente, este hombre fue enviado a internación; expresaron, sin confirmar qué pasó después con él.

Todo este procedimiento se realizó el pasado 16 de diciembre, también por un llamado de un vecino, el cual vio por los fondos del hotel a un hombre. Este hombre, que dice ser oriundo de Buenos Aires, también tendría una propiedad a su nombre en la provincia; concluyeron.