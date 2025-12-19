viernes 19 de diciembre 2025

Siniestro vial

Violento choque en el Conector Sur: una 'joyita' terminó destrozada

El hecho ocurrió en horas de este viernes, en inmediaciones de la Vía Rápida y 9 de Julio, donde un Renault 4L chocó con un Fiat Cronos y, como consecuencia, quedó con el frente totalmente dañado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un violento choque tuvo lugar en el Conector Sur y 9 de Julio, en Capital, donde un Renault 4L impactó con un Fiat Cronos y, como consecuencia, el tradicional automóvil terminó con el frente destrozado. La 'Renoleta', que se encontraba restaurada y bien conservada, sufrió el daño del paragolpes, el capot y el parabrisas.

Acorde señalaron fuentes allegadas al siniestro vial, el conductor del rodado de menor porte quedó atrapado y debió ser asistido por personal que acudió al rescate. Producto de los golpes que presentó, el mismo fue asistido por una ambulancia que llegó a la escena.

Si bien se desconocen las causas del incidente, que generó caos en la arteria que conecta a la Ciudad de San Juan con Rawson, efectivos policiales intervinieron en el hecho e intentaron encausar el tránsito en la zona. Es que se trata de un lugar muy transcurrido por las cercanías con la estación de colectivos.

Más allá del susto y de los destrozos materiales en ambos vehículos, los implicados no presentaron lesiones de consideración.

