Violento choque en el Conector Sur: una 'joyita' terminó destrozada

Un violento choque tuvo lugar en el Conector Sur y 9 de Julio, en Capital , donde un Renault 4L impactó con un Fiat Cronos y, como consecuencia, el tradicional automóvil terminó con el frente destrozado. La 'Renoleta', que se encontraba restaurada y bien conservada, sufrió el daño del paragolpes, el capot y el parabrisas.

Acorde señalaron fuentes allegadas al siniestro vial , el conductor del rodado de menor porte quedó atrapado y debió ser asistido por personal que acudió al rescate. Producto de los golpes que presentó, el mismo fue asistido por una ambulancia que llegó a la escena.

Si bien se desconocen las causas del incidente, que generó caos en la arteria que conecta a la Ciudad de San Juan con Rawson, efectivos policiales intervinieron en el hecho e intentaron encausar el tránsito en la zona. Es que se trata de un lugar muy transcurrido por las cercanías con la estación de colectivos.

Más allá del susto y de los destrozos materiales en ambos vehículos, los implicados no presentaron lesiones de consideración.