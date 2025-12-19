viernes 19 de diciembre 2025

Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una tragedia golpeó a una familia sanjuanina durante la madrugada de este viernes, cuando una bebé de apenas 35 días de vida falleció mientras dormía junto a sus padres.

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana, la madre de la menor, Rocío Soria (25), se despertó para amamantar a su hija y luego volvió a recostarse. Horas más tarde, alrededor de las 7, el padre, Leandro Ocaña (25), se levantó para iniciar su jornada laboral y advirtió que la bebé no respiraba y presentaba una coloración violácea en el rostro.

Ante la desesperante situación, los padres trasladaron a la pequeña en un vehículo particular hasta el Centro de Salud Dr. Cantoni, ubicado frente al Hipódromo, donde ingresó aproximadamente a las 7.40. Allí, el personal médico constató que la menor ya no presentaba signos vitales y realizó maniobras de reanimación que no lograron revertir el cuadro.

Tras confirmarse el fallecimiento, intervino personal de la UFI Delitos Especiales, junto a efectivos de la Brigada de Investigaciones y de Policía Científica. La médica legista, Dra. Ferreyra, examinó el cuerpo y no encontró lesiones visibles ni indicios de violencia, por lo que el cadáver fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

En paralelo, los investigadores realizaron pericias en la vivienda familiar, tomaron declaraciones a los allegados y efectuaron relevamientos ambientales y vecinales. La causa quedó en manos del fiscal Francisco Nicolía, con la asistencia del ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra. Por el momento, se aguardan los resultados de la autopsia para establecer con precisión las causas del fallecimiento de la bebé.

