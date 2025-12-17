viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este miércoles

Violencia extrema y disparos por la espalda: piden 12 años de prisión para el sujeto que intentó matar a su pareja

El fiscal sostuvo que hubo una clara voluntad de matar, respaldada por disparos, amenazas, golpes y el testimonio clave de los hijos y familiares de la víctima.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

1Durante su alegato en el juicio oral y público, el fiscal formuló un pedido de condena de 22 años de prisión contra Luis Sebastián Piñones, al considerarlo autor de una tentativa de homicidio agravada en un contexto de violencia de género, ocurrida la noche del 3 de julio de 2024.

Lee además
Captura de imagen del momento en el que el árbitro Coria era perseguido por los jugadores de Almendro, en el encuentro de la Liga Universitaria.
Sanción en estudio

Violencia en un partido por la promoción en la Liga Universitaria: jugadores agredieron al árbitro
robaron una costosa bici del equipo sep mientras los pedaleros dormian: el ladron intento tapar la camara con un calzoncillo
Video

Robaron una costosa bici del equipo SEP mientras los pedaleros dormían: el ladrón intentó tapar la cámara con un calzoncillo

Al iniciar su exposición, el representante del Ministerio Público sostuvo que, de haber fallecido la víctima, Cintia Ábrego, el caso hubiera pasado a engrosar la estadística oficial de femicidios. En ese marco, utilizó la histórica frase “Yo acuso”, atribuida al escritor francés Émile Zola, para señalar de manera directa al imputado, a quien responsabilizó por intentar matar a su pareja mediante golpes, amenazas y disparos con un arma de fuego, incluso gatillando en reiteradas oportunidades.

image

Según la reconstrucción fiscal, la jornada comenzó con una discusión de pareja motivada por problemas de convivencia, consumo de sustancias y reproches laborales. La situación fue escalando hasta que Piñone agredió físicamente a la víctima, provocándole múltiples lesiones en el rostro, costillas y nariz, varias de ellas acreditadas mediante estudios médicos y registros fotográficos. Parte de esos momentos posteriores a la agresión quedaron registrados en videos filmados por la propia víctima, los cuales fueron exhibidos durante el debate.

El fiscal detalló que, lejos de cesar su conducta violenta, el acusado se apoderó de un arma de fuego y comenzó una secuencia de extrema gravedad: primero gatilló a través de una ventana, luego ingresó por la fuerza a la vivienda, amenazó a familiares presentes y finalmente efectuó un disparo por la espalda que impactó en el cuerpo de Ábrego. El proyectil quedó alojado en su cuerpo y aún permanece encapsulado, según los informes médicos incorporados al juicio.

image

Además, se expuso que Piñones amenazó a testigos con el arma, apuntándoles y advirtiendo que también les dispararía si intervenían. Incluso hubo nuevos intentos de disparo que no se concretaron, así como golpes con la culata del arma, lo que para la Fiscalía demuestra una clara voluntad homicida que solo no se consumó por circunstancias ajenas a su intención.

El alegato fue respaldado por testimonios directos, entre ellos los de familiares, vecinos y, especialmente, los llamados al 911, donde un hijo de la pareja relató entre llantos: “Mi papá le disparó a mi mamá”. Para el fiscal, esa frase resume la gravedad del hecho y el impacto irreparable en las víctimas.

image

Con este cuadro probatorio —testigos presenciales, registros fílmicos, informes médicos, pericias balísticas y llamadas de emergencia— el Ministerio Público concluyó que se trató de una tentativa de homicidio acabada, por lo que solicitó al tribunal la pena de 22 años de prisión, entendiendo que la conducta del acusado fue sostenida, consciente y dirigida inequívocamente a causar la muerte de la víctima.

Temas
Seguí leyendo

Vuelco fatal en la Ruta 40: murió un camionero sanjuanino que transportaba ladrillos

Seguridad vial en San Juan: el curioso dato sobre choques y fallecidos que arrojan las cifras

Pasará cuatro meses en el Penal por robar una prenda en un local de lencería

ANSES confirmó los nuevos montos que regirán desde enero de 2026

Impactante vuelco en Rawson: un auto terminó dado vuelta y de milagro no hubo heridos

Una pasajera herida, tras el ataque con piedras a un colectivo de la Red Tulum

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la inusual declaracion de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

Te Puede Interesar

Reparto de ATN. Manuel Adorni y Diego Santilli junto a los gobernadores de San Juan y Catamarca.
Plata nacional

Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

Por Elizabeth Pérez
Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza
Violencia en el fútbol

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: "Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza"

Seguridad vial en San Juan: el curioso dato sobre choques y fallecidos que arrojan las cifras
Balance policial

Seguridad vial en San Juan: el curioso dato sobre choques y fallecidos que arrojan las cifras

Esta es mi vida y lo que te deja el fútbol: el emotivo posteo de Sebastián Penco con el que anunció su retiro
Redes

"Esta es mi vida y lo que te deja el fútbol": el emotivo posteo de Sebastián Penco con el que anunció su retiro

Educación recordó que las inscripciones para el próximo ciclo lectivo en las escuelas estatales de la provincia son gratuitas.
Importante

Atención: la aclaración de Educación sobre cobros durante las inscripciones en las escuelas