Impactante vuelco en Rawson: un auto terminó dado vuelta y de milagro no hubo heridos

A primera hora de este viernes, un vehículo protagonizó un espectacular vuelco cuando circulaba por las inmediaciones de las calles Cabildo y Entre Rios, en Rawson.
viernes 19 de diciembre 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El siniestro ocurrió a primera hora de este viernes en la intersección de Cabildo y Entre Ríos.
A primera hora de este viernes, un vehículo protagonizó un espectacular vuelco cuando circulaba por las inmediaciones de las calles Cabildo y Entre Rios, en Rawson.
Según informaron, las investigadores aún tratan de conocer el motivo que llevó al conductor del auto, marca Renault, a perder el control y terminar volcando.
Si bien el siniestro causó mucha preocupación entre los vecinos y las personas que circulaban por el lugar, debido a lo impactante y los daños materiales que sufrió el vehículo, afortunadamente no se registraron personas heridas.