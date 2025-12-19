Impactante vuelco en Rawson: un auto terminó dado vuelta y de milagro no hubo heridos

A primera hora de este viernes, un vehículo protagonizó un espectacular vuelco cuando circulaba por las inmediaciones de las calles Cabildo y Entre Rios, en Rawson.

Según informaron, las investigadores aún tratan de conocer el motivo que llevó al conductor del auto, marca Renault, a perder el control y terminar volcando.

Si bien el siniestro causó mucha preocupación entre los vecinos y las personas que circulaban por el lugar, debido a lo impactante y los daños materiales que sufrió el vehículo, afortunadamente no se registraron personas heridas.

