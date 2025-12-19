Una pasajera herida, tras el ataque con piedras a un colectivo de la Red Tulum

En Caucete, una pasajera resultó herida luego de que tiraran piedras contra el colectivo de la Red Tulum en el que circulaba.

Un nuevo hecho de violencia contra el transporte público se registró en la noche de este jueves en Caucete, cuando un colectivo de la Red Tulum fue atacado a piedrazos mientras circulaba por Ruta 20.

El episodio ocurrió cerca de las 21 horas, cuando una unidad de la línea 3, interno 155, que se dirigía hacia Caucete, fue agredida entre las zonas de San Isidro y La Plata. Una de las piedras impactó contra una ventanilla, la rompió y provocó un corte sobre la ceja de una pasajera identificada como Celeste Cabrera.

Tras el ataque, según informó el diario departamental El Bastón, el chofer detuvo el recorrido y dejó a los pasajeros en la estación de servicio YPF de la zona, para luego trasladar de urgencia a la joven herida al hospital, donde recibió atención médica.

Este episodio se suma a una serie de hechos similares que vienen ocurriendo en distintos puntos del recorrido de los colectivos en Caucete. La violencia contra las unidades del transporte público en San Juan no es nueva y, a lo largo del año, se han registrado múltiples ataques y robos en distintos departamentos.

Ante esta situación, las autoridades de Seguridad de la provincia dispusieron en algunos casos la presencia de efectivos policiales a bordo de los colectivos, principalmente en horarios nocturnos, con el objetivo de reforzar la seguridad de choferes y pasajeros.