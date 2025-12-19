viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Problema sin fin

Una pasajera herida, tras el ataque con piedras a un colectivo de la Red Tulum

El hecho se registró en las últimas horas en Caucete. El chofer detuvo la unidad en una estación de servicio y trasladó a la víctima al hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Caucete, una pasajera resultó herida luego de que tiraran piedras contra el colectivo de la Red Tulum en el que circulaba.

En Caucete, una pasajera resultó herida luego de que tiraran piedras contra el colectivo de la Red Tulum en el que circulaba.

Un nuevo hecho de violencia contra el transporte público se registró en la noche de este jueves en Caucete, cuando un colectivo de la Red Tulum fue atacado a piedrazos mientras circulaba por Ruta 20.

Lee además
anses confirmo los nuevos montos que regiran desde enero de 2026
A tener en cuenta

ANSES confirmó los nuevos montos que regirán desde enero de 2026
impactante vuelco en rawson: un auto termino dado vuelta y de milagro no hubo heridos
Gran susto

Impactante vuelco en Rawson: un auto terminó dado vuelta y de milagro no hubo heridos

El episodio ocurrió cerca de las 21 horas, cuando una unidad de la línea 3, interno 155, que se dirigía hacia Caucete, fue agredida entre las zonas de San Isidro y La Plata. Una de las piedras impactó contra una ventanilla, la rompió y provocó un corte sobre la ceja de una pasajera identificada como Celeste Cabrera.

Tras el ataque, según informó el diario departamental El Bastón, el chofer detuvo el recorrido y dejó a los pasajeros en la estación de servicio YPF de la zona, para luego trasladar de urgencia a la joven herida al hospital, donde recibió atención médica.

Este episodio se suma a una serie de hechos similares que vienen ocurriendo en distintos puntos del recorrido de los colectivos en Caucete. La violencia contra las unidades del transporte público en San Juan no es nueva y, a lo largo del año, se han registrado múltiples ataques y robos en distintos departamentos.

Ante esta situación, las autoridades de Seguridad de la provincia dispusieron en algunos casos la presencia de efectivos policiales a bordo de los colectivos, principalmente en horarios nocturnos, con el objetivo de reforzar la seguridad de choferes y pasajeros.

Temas
Seguí leyendo

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Tres ladrones encañonaron y asaltaron a un adolescente dentro de un almacén en Chimbas

Tras la polémica por la condena a la obstetra, los 5 motivos que decretaron su responsabilidad en el homicidio culposo

Chimbas: un fuerte choque entre un auto y una moto dejó dos heridos graves

Chimbas: buscan intensamente a un joven de 20 años que se ausentó de su casa y no volvió

Una caucetera fue denunciada por estafar a sus expatrones con $4.000.000 y la metieron presa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

El Paseito Emprendedor y Amatista Feria se unen para llevar adelante la Feria Grinch, en San Juan.
Para aprovechar

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Utilizar ventiladores en lugar del aire acondicionado es un buen recurso para gastar menos electricidad, recordó Naturgy.
Tips útiles

Los consejos de Naturgy para que la boleta de la luz de los sanjuaninos llegue menos cara

Te Puede Interesar

Ante la aparición de la nueva variante de la gripe A que preocupa al mundo, piden a los sanjuaninos vacunarse.
Alarma mundial

Nueva súper gripe H3N2: sus características y las medidas de prevención que piden desde Salud a sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan
La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Captura de imagen del momento en el que el árbitro Coria era perseguido por los jugadores de Almendro, en el encuentro de la Liga Universitaria.
Sanción en estudio

Violencia en un partido por la promoción en la Liga Universitaria: jugadores agredieron al árbitro

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Impactante vuelco en Rawson: un auto terminó dado vuelta y de milagro no hubo heridos
Gran susto

Impactante vuelco en Rawson: un auto terminó dado vuelta y de milagro no hubo heridos