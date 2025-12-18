jueves 18 de diciembre 2025

Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

La acusada es Ayelén Martina Castillo Álvarez (26). El delito de grooming ocurrió cuando la víctima tenía 15 años. El menor se enteró de la sexualidad de Ayelén y no la contactó más. Este año, la joven volvió a enviarle mensajes y lo chantajeó hasta octubre. El juicio abreviado casi no ocurre por las dudas de la sospechosa.

Todo comenzó en 2022 cuando el menor -en ese momento de 15 años- empezó a tener contacto con Ayelén. Durante un año y medio, las charlas que compartían tanto por Facebook como por WhatsApp eran de índole sexual. Luego empezaron a enviarse fotos y videos sexuales. La prueba comprobó que la joven -ahora condenada- le decía al menor cómo posar y dónde sacarse las fotos.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 13.28.09 (1)

Después, el menor se enteró de que Ayelén Castillo era una chica trans; por tal razón, decidió no hablarle más y la bloqueó en todas las redes. La relación entre ellos se acabó, pero a principios de este año, el menor volvió a ser contactado por esta joven oriunda de Capital.

La charla comenzó bien, pero después se volvió más violenta, ya que Castillo comenzó a chantajear al menor diciéndole que, si no hacía lo que ella quería, iba a empezar a mandar las imágenes a la familia. “Vas a perder vos si no me mandás”, “Hago captura y se las mando a tu familia”, le escribía.

Esta joven chantajeó al menor durante meses y, durante ese tiempo, el adolescente -ya con 17 años- le hizo un total de 47 transferencias virtuales (se comprobó que le envió $1.300.000) a las cuentas de Naranja X y Banco del Sol, a cambio de que Castillo no mostrara sus imágenes íntimas.

En octubre ocurrió el último contacto. El 12 de ese mes, Ayelén le escribió y lo amenazó con enviar las fotos a sus familiares. El menor se cansó y le contó la situación a su madre; ese mismo día se realizó la denuncia en la UFI ANIVI y después pasó a manos de la Fiscalía de Delitos Informáticos y Estafas. Se investigó a fondo y se comprobó que todo lo denunciado por el menor en su declaración era verídico.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 13.28.10

El 16 de diciembre detuvieron a Ayelén Castillo en su casa del barrio Solares, en Capital, y tras estar dos días presa, este jueves tuvo la audiencia de formalización en su contra.

El MPF, compuesto por el fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, le dio a conocer el hecho al juez de Garantías Roberto Montilla, como así también a la imputada y a sus abogados defensores, Pablo Portilla y Cecilia Ferre.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 13.28.09 (2)

Tras la formalización, las partes le dijeron al magistrado que había un acuerdo de juicio abreviado, donde Castillo aceptaba la pena de 3 años de prisión condicional. Esta solución alternativa casi no ocurre; Ayelén, en un momento, dijo no entender lo de la condena, dudó y dijo que no la quería.

Sus abogados defensores pidieron un cuarto intermedio para explicarle lo que iba a ocurrir y después lo aceptó libremente. Según fuentes del caso, la joven creía que iba a ir al penal tras la condena, pero le explicaron que no era así, sino que iba a quedar en libertad.

Tras un cuarto intermedio, finalmente el juez Montilla condenó a Ayelén Castillo a la pena de 3 años de prisión condicional.

