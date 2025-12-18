Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Ayelén Martina Castillo Álvarez , l a chica trans de 26 años detenida tras ser denunciada por tener charlas sexuales con un menor y después de chantajearlo, fue condenada en un juicio abreviado . La acusada, quien al principio, en un mar de dudas, no quería decir que sí, aceptó la pena de 3 años de prisión condicional por el delito de grooming y chantaje.

Todo comenzó en 2022 cuando el menor -en ese momento de 15 años- empezó a tener contacto con Ayelén. Durante un año y medio, las charlas que compartían tanto por Facebook como por WhatsApp eran de índole sexual. Luego empezaron a enviarse fotos y videos sexuales. La prueba comprobó que la joven -ahora condenada- le decía al menor cómo posar y dónde sacarse las fotos.

Después, el menor se enteró de que Ayelén Castillo era una chica trans; por tal razón, decidió no hablarle más y la bloqueó en todas las redes. La relación entre ellos se acabó, pero a principios de este año, el menor volvió a ser contactado por esta joven oriunda de Capital.

La charla comenzó bien, pero después se volvió más violenta, ya que Castillo comenzó a chantajear al menor diciéndole que, si no hacía lo que ella quería, iba a empezar a mandar las imágenes a la familia. “Vas a perder vos si no me mandás”, “Hago captura y se las mando a tu familia”, le escribía.

Esta joven chantajeó al menor durante meses y, durante ese tiempo, el adolescente -ya con 17 años- le hizo un total de 47 transferencias virtuales (se comprobó que le envió $1.300.000) a las cuentas de Naranja X y Banco del Sol, a cambio de que Castillo no mostrara sus imágenes íntimas.

En octubre ocurrió el último contacto. El 12 de ese mes, Ayelén le escribió y lo amenazó con enviar las fotos a sus familiares. El menor se cansó y le contó la situación a su madre; ese mismo día se realizó la denuncia en la UFI ANIVI y después pasó a manos de la Fiscalía de Delitos Informáticos y Estafas. Se investigó a fondo y se comprobó que todo lo denunciado por el menor en su declaración era verídico.

El 16 de diciembre detuvieron a Ayelén Castillo en su casa del barrio Solares, en Capital, y tras estar dos días presa, este jueves tuvo la audiencia de formalización en su contra.

El MPF, compuesto por el fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, le dio a conocer el hecho al juez de Garantías Roberto Montilla, como así también a la imputada y a sus abogados defensores, Pablo Portilla y Cecilia Ferre.

Tras la formalización, las partes le dijeron al magistrado que había un acuerdo de juicio abreviado, donde Castillo aceptaba la pena de 3 años de prisión condicional. Esta solución alternativa casi no ocurre; Ayelén, en un momento, dijo no entender lo de la condena, dudó y dijo que no la quería.

Sus abogados defensores pidieron un cuarto intermedio para explicarle lo que iba a ocurrir y después lo aceptó libremente. Según fuentes del caso, la joven creía que iba a ir al penal tras la condena, pero le explicaron que no era así, sino que iba a quedar en libertad.

Tras un cuarto intermedio, finalmente el juez Montilla condenó a Ayelén Castillo a la pena de 3 años de prisión condicional.