viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Judicial

El empleado infiel de Tankito, filmado robando dinero de una caja fuerte, admitió que lo hizo y recibió condena

En el marco de un juicio abreviado celebrado este viernes, Diego Rubén Kamariski, de 44 años, empleado de la empresa fue condenado a dos años de prisión condicional. Se trata de un viejo conocido hincha fanático del verdinegro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de un juicio abreviado celebrado este viernes, Diego Rubén Kamariski, de 44 años, empleado de la empresa Tankito, admitió haber cometido dos robos de dinero desde una caja fuerte de la firma. La calificación legal acordada fue estafa agravada por abuso de confianza en dos hechos, ocurridos el 5 y el 10 de diciembre.

Lee además
quien es el empleado infiel que cayo por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"
santa lucia: jugaba con un arma y mato de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 anos de prision
Crimen de Milagros

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión
image

Kamariski, trabajaba en la empresa desde hacía cuatro años, era considerado un empleado “de suma confianza”. Sin embargo, las sospechas crecieron cuando una empleada detectó que las cámaras de seguridad se apagaban en un mismo rango horario y que el imputado ingresaba al área donde se encontraba la caja fuerte.

image

La maniobra quedó al descubierto con registros fílmicos del 5 y el 10 de diciembre, donde se observa a Kamariski ingresar a la oficina de ventas con una llave propia, abrir la caja fuerte y sustraer fajos de billetes. El 10 de diciembre, la víctima observó la maniobra en vivo, lo que precipitó la denuncia.

Ese mismo día, a las 14:40, el acusado fue detenido dentro de las instalaciones de Tankito. En su poder se secuestraron $66.000 y $78.000, correspondientes al botín sustraído. Durante la audiencia, Kamariski aceptó su responsabilidad como autor de los hechos y las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado.

Temas
Seguí leyendo

Entraron a robar a una casa de Chimbas, terminaron detenidos y dos de ellos irán al Penal

Una empleada se quedó con la tarjeta de una fiscal sanjuanina y se la "reventó" haciendo compras con la familia

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
vuelco mortal en ruta 40: un hombre perdio la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Te Puede Interesar

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión
Crimen de Milagros

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión

Por Redacción Tiempo de San Juan
El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Desarticulan una red narco en San Juan: cocaína, detenidos y un vínculo delictivo con internos del Servicio Penitenciario
El operativo del año

Desarticulan una red narco en San Juan: cocaína, detenidos y un vínculo delictivo con internos del Servicio Penitenciario

La Red Tulum suma ventajas: ahora podés planear tu viaje con Google Maps, mirá cómo se usa
Atención

La Red Tulum suma ventajas: ahora podés planear tu viaje con Google Maps, mirá cómo se usa

San Juan, al frente de las ciudades más cálidas del país.
Un infiernito

¡San Juan se puso caliente!: la Provincia encabeza el ranking de las temperaturas más altas del país