El plan de San Juan para terminar la Ruta 40 y destrabar la minería con créditos internacionales

San Juan , tras dos años de gestión marcados por la adaptación a un difícil contexto nacional, decidió utilizar su capacidad crediticia para garantizar la finalización de obras estratégicas para el desarrollo, según explicó el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem . El funcionario confirmó que el orreguismo tomará créditos en 2026 como estrategia ante la "motosierra" de Javier Milei , que repercutió directamente en las provincias al frenar el envío de fondos discrecionales y especiales destinados a obra pública y planes nacionales.

La medida se conoció cuando acaba de presentarse en la Legislatura de San Juan el proyecto de Presupuesto Provincial 2026. Según analizó Achem, en diálogo con Estación Claridad, frente al escenario nacional adverso, Marcelo Orrego priorizó la salud, la educación, la seguridad y el empleo, realizando un ajuste provincial centrado en la eficiencia del gasto público.

Ahora, con el foco puesto en el lema "gobernar es hacer", la Provincia busca financiamiento internacional para incrementar la actividad de infraestructura. Achem confirmó que la decisión es "utilizar la capacidad de crédito que tiene la provincia, de tomar crédito que todavía tiene", e hizo una analogía: "la capacidad crediticia, para que la gente entienda, es como el cupo de la tarjeta de crédito".

La Ruta 40 Sur y la infraestructura energética, en el centro

Los dos grandes ejes donde Orrego dio instrucciones para buscar fondos internacionales son la finalización de las rutas y el transporte de energía eléctrica.

En cuanto a la infraestructura vial, el objetivo principal es terminar la Ruta 40 Sur, específicamente el tramo que conecta a la provincia con Mendoza. Para hacer autopista todo el trayecto. Ahora está en obra, con algunas complicaciones pero en marcha, el tramo en Sarmiento, entre Tres Esquinas y Cochagual (Sección 2). Pero quedan pendientes el de Cochagual a Calle 8 en Pocito, y el de Tres Esquinas hasta el límite con Mendoza.

Para esto, se buscará concretar un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que permita completar los tramos pendientes, ya que está financiando uno de ellos y cuenta con tasas blandas. Hay un tramo más urgente: "el gobernador está trabajando fuerte para que se apruebe primero el tramo tres, que es el que va desde Tres Esquinas hasta San Carlos. Es decir, el tramo que que hoy está más estrecho, digamos, y más deteriorado", reveló el funcionario. Aunque la Ruta 40 Norte hacia Jáchal también es necesaria, se están buscando alternativas de financiamiento por otras vías.

La segunda gran prioridad es la obra de línea eléctrica de alta tensión que resulta imprescindible para el desarrollo industrial y minero. Achem describió la magnitud del proyecto: "Hay una línea eléctrica muy grande, muy importante que hay que hacer en la zona minera desde Calingasta hasta Iglesia, es decir, desde desde Tocota hasta hasta la mina de Vicuña que pasa por la reserva de San Guillermo. Son muchísimos kilómetros, es una obra de más de 600 millones de dólares en diferentes tramos".

El secretario enfatizó que este proyecto es trascendental porque la falta de tendido eléctrico actúa como un "cuello de botella" para el desarrollo. La obra se necesita para que la provincia pueda aprovechar sus recursos energéticos, ya que, sin ella, la energía que se genera no se puede comercializar.

"Por muchos parques solares que se construyan en San Juan, si no hay tendido de líneas eléctricas para transportar esa energía que se genera, no se puede vender. Por lo tanto, necesitamos esto es como si vos producís pan y no lo salís a vender, lo acumulás en tu casa. No sirve de nada".

De acuerdo a la visión gubernamental, existe un fuerte interés de las bancas francesa, china y canadiense en llevar adelante estas obras de transporte de energía eléctrica. San Juan es reconocida a nivel nacional por ser líder en minería y energía, dos áreas que el plan de desarrollo de la Nación fomenta. Por eso, el gobernador está trabajando para aprovechar esta sinergia, entendiendo que la Nación necesita del desarrollo de la minería y la energía sanjuanina para generar inversión genuina y mano de obra local.