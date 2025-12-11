viernes 12 de diciembre 2025

Clima

Tormentas de madrugada en San Juan, viernes despejado y caluroso

El SMN mantiene chances de lluvia para la noche de este jueves en varias localidades. El viernes, en cambio, será un día cálido y sin alertas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan sigue con probabilidad de tormentas aisladas para la noche de este jueves, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

image

El SMN señaló que hay un 40% de chance de lluvias en distintas zonas de la provincia, al igual que ocurrió ayer miércoles. Las precipitaciones serán dispersas y pasajeras.

Para el viernes, la situación mejora, no hay alertas por tormentas y el cielo estará despejado. La temperatura mínima rondará los 20°, mientras que la máxima trepará hasta los 35°, marcando un día caluroso.

