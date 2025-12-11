Tormentas de madrugada en San Juan, viernes despejado y caluroso

San Juan sigue con probabilidad de tormentas aisladas para la noche de este jueves, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
viernes 12 de diciembre 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El SMN mantiene chances de lluvia para la noche de este jueves en varias localidades. El viernes, en cambio, será un día cálido y sin alertas.
San Juan sigue con probabilidad de tormentas aisladas para la noche de este jueves, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
El SMN señaló que hay un 40% de chance de lluvias en distintas zonas de la provincia, al igual que ocurrió ayer miércoles. Las precipitaciones serán dispersas y pasajeras.
Para el viernes, la situación mejora, no hay alertas por tormentas y el cielo estará despejado. La temperatura mínima rondará los 20°, mientras que la máxima trepará hasta los 35°, marcando un día caluroso.