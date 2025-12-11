Una por una, las obras que se priorizan en San Juan para 2026 y qué barrios se harán
El proyecto de Presupuesto Provincial que ya se estudia en la Legislatura detalla las inversiones más cuantiosas, con especial énfasis en el área de Salud y Seguridad, con fondos provinciales. Además, preponderancia en lo vial y viviendas.
El proyecto de Presupuesto Provincial para 2026, actualmente en estudio en la Legislatura de San Juan, revela el mapa de inversiones más importantes de la provincia, priorizando una serie de obras clave financiadas con recursos propios y afectación específica, principalmente a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.
Estas partidas muestran un fuerte enfoque en la modernización y ampliación del sistema sanitario y de seguridad, con obras que están actualmente iniciadas o a punto de iniciar.
La obra singular con la partida total más elevada dentro de las priorizadas es la destinada a los Consultorios Externos del Hospital Rawson, cuya inversión total proyectada asciende a $17.261.000.000.
En segundo lugar, se destaca una gran inversión en Salud: las obras de Instalaciones en los Sectores Sureste y Noroeste del Hospital Dr. Marcial Quiroga, que suman un total de $6.579.224.000.
Continuando con las prioridades sanitarias, el proyecto también contempla seguir con la construcción del Instituto Odontológico Cayetano Torcivia en Capital, que demandará $5.693.000.000.
En el Departamento Calingasta, se prioriza la construcción del Nuevo Hospital Dr. Aldo Cantoni, con un crédito original total de $2.568.000.000.
El sector de Edificios de Seguridad concentra una importante asignación, con una partida general para la Remodelación y Construcción de estos edificios que alcanza los 1.993.058.000.Dentro de este programa, se destaca la creación de nuevas comisarías, incluyendo la Comisaría del Barrio Las Pampas de Pocito, a la cual se le asigna un crédito de $1.650.000.000.
También entre las grandes obras de infraestructura con financiamiento provincial se encuentra la Construcción y Refacción de la Quebrada de Zonda (sectores 3 y 4), con una inversión proyectada de 1.362.347.000.
Otras obras relevantes en el Paraje Difunta Correa incluyen la construcción del Centro de Salud, con $1.083.000.000, y la Unidad Rural N°1, por $1.109.042.000, ambas con cargo al Consenso Fiscal.
Viviendas y préstamos del IPV
La planificación de la obra pública priorizada con fondos provinciales y afectados para 2026 no solo se enfoca en modernizar y expandir las capacidades de atención sanitaria y seguridad a lo largo de diversos departamentos de la provincia. También se prevé importante financiamiento para viviendas.
En este ámbito, cabe destacar que ante el contexto económico actual que atraviesa el país, y debido a la eliminación de todo aporte por parte del Gobierno Nacional a la construcción de viviendas, las cuales eran financiadas por la Secretaria de Vivienda y Hábitat de la Nación, el Gobierno de la Provincia de San Juan prevé culminar la construcción de esas viviendas con fondos propios como así también iniciar la construcción de nuevos barrios y finalizar los que ya se encuentran en ejecución. Es por esto que para el año 2026 se proyecta culminar con todas las obras en curso, las que ascienden aproximadamente a unas 1.550 viviendas, y empezar la ejecución de unas 1.800 para ser entregadas en el año 2027.
Asimismo, la Asistencia Financiera (o comúnmente llamados préstamos del IPV) para la construcción individual de viviendas, por parte de quienes posean un terreno a su nombre, se calcula que serán financiadas un total de 300 nuevas construcciones además de continuar con la financiación de las que se encuentran en ejecución.
En este marco, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cuenta con una inversión total proyectada de 134.091.610.000 pesos, abarcando diversas fuentes de financiamiento para el año 2026. La mayor parte de estos fondos se concentra en proyectos directos de construcción de casas.
Los principales programas y los montos totales (sumando todas las fuentes de financiamiento) asignados son:
-Asistencia Financiera para Construcción de Viviendas (26). Incluye operatorias individuales y barriales. 61.443.996.000 pesos
-Obras Varias (19). Proyectos específicos de construcción y urbanización. 43.828.873.000 pesos
-Casa Propia - Construir Futuro (28). Programas de construcción específicos. 16.326.187.000 pesos
Dentro de la Asistencia Financiera, la Operatoria Barrial (26.02) concentra 51.495.534.000 pesos, mientras que la Operatoria Individual (26.01) recibirá 9.948.462.000 pesos.
Barrios a construir en 2026
Los siguientes barrios y obras de vivienda están previstos para su construcción o continuidad en 2026, distribuidos en diversos departamentos de la provincia.
La Dirección Provincial de Vialidad tiene asignado un presupuesto significativo para la conservación y mejora de la red vial. Solo bajo la fuente de financiamiento de Recursos Propios, el concepto de Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Provincial suma un total de 9.373.508.000 pesos.
Los principales ítems a los que se destina este dinero son:
-Planificación y Ejecución. Incluye la planificación y puesta en marcha de proyectos viales. 3.098.902.000 pesos
-Mantenimiento, Reparación y Enripiados. Destinado al mejoramiento de caminos de tierra y tareas de reparación. 2.313.429.000 pesos
-Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Provincial - Trabajos. Obras específicas de conservación y mejora de caminos. 1.376.250.000 pesos.
-Adquisición de Equipamiento. Incluye el mantenimiento y la compra de maquinaria vial. 1.137.333.000 pesos
-Adquisición de Camiones Regadores. Se destinarán fondos a la compra de camiones regadores de 10.000 litros (Servicios No Personales). 1.100.998.000 pesos
-Provisión de Material Asfáltico. Para la compra de material premezclado asfáltico en frío y emulsión. 509.928.000 pesos
-Adicionalmente, bajo el financiamiento del Consenso Fiscal, se destinan 1.257.368.000 pesos a la conservación y mejoramiento de la red vial provincial.