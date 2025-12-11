Una por una, las obras que se priorizan en San Juan para 2026 y qué barrios se harán

El proyecto de Presupuesto Provincial para 2026 , actualmente en estudio en la Legislatura de San Juan , revela el mapa de inversiones más importantes de la provincia, priorizando una serie de obras clave financiadas con recursos propios y afectación específica, principalmente a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

Vandalismo sin pausa En menos de seis meses, el skatepark de Ullum ya sufrió destrozos en dos oportunidades

Previsión Presupuesto 2026 de San Juan: gastos por $3,1 billones, regreso de créditos del IPV y aumento de 30,8% a municipios

Estas partidas muestran un fuerte enfoque en la modernización y ampliación del sistema sanitario y de seguridad, con obras que están actualmente iniciadas o a punto de iniciar.

La obra singular con la partida total más elevada dentro de las priorizadas es la destinada a los Consultorios Externos del Hospital Rawson, cuya inversión total proyectada asciende a $17.261.000.000.

En segundo lugar, se destaca una gran inversión en Salud: las obras de Instalaciones en los Sectores Sureste y Noroeste del Hospital Dr. Marcial Quiroga, que suman un total de $6.579.224.000.

image

Continuando con las prioridades sanitarias, el proyecto también contempla seguir con la construcción del Instituto Odontológico Cayetano Torcivia en Capital, que demandará $5.693.000.000.

En el Departamento Calingasta, se prioriza la construcción del Nuevo Hospital Dr. Aldo Cantoni, con un crédito original total de $2.568.000.000.

El sector de Edificios de Seguridad concentra una importante asignación, con una partida general para la Remodelación y Construcción de estos edificios que alcanza los 1.993.058.000.Dentro de este programa, se destaca la creación de nuevas comisarías, incluyendo la Comisaría del Barrio Las Pampas de Pocito, a la cual se le asigna un crédito de $1.650.000.000.

También entre las grandes obras de infraestructura con financiamiento provincial se encuentra la Construcción y Refacción de la Quebrada de Zonda (sectores 3 y 4), con una inversión proyectada de 1.362.347.000.

Otras obras relevantes en el Paraje Difunta Correa incluyen la construcción del Centro de Salud, con $1.083.000.000, y la Unidad Rural N°1, por $1.109.042.000, ambas con cargo al Consenso Fiscal.

image

Viviendas y préstamos del IPV

La planificación de la obra pública priorizada con fondos provinciales y afectados para 2026 no solo se enfoca en modernizar y expandir las capacidades de atención sanitaria y seguridad a lo largo de diversos departamentos de la provincia. También se prevé importante financiamiento para viviendas.

En este ámbito, cabe destacar que ante el contexto económico actual que atraviesa el país, y debido a la eliminación de todo aporte por parte del Gobierno Nacional a la construcción de viviendas, las cuales eran financiadas por la Secretaria de Vivienda y Hábitat de la Nación, el Gobierno de la Provincia de San Juan prevé culminar la construcción de esas viviendas con fondos propios como así también iniciar la construcción de nuevos barrios y finalizar los que ya se encuentran en ejecución. Es por esto que para el año 2026 se proyecta culminar con todas las obras en curso, las que ascienden aproximadamente a unas 1.550 viviendas, y empezar la ejecución de unas 1.800 para ser entregadas en el año 2027.

Asimismo, la Asistencia Financiera (o comúnmente llamados préstamos del IPV) para la construcción individual de viviendas, por parte de quienes posean un terreno a su nombre, se calcula que serán financiadas un total de 300 nuevas construcciones además de continuar con la financiación de las que se encuentran en ejecución.

En este marco, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cuenta con una inversión total proyectada de 134.091.610.000 pesos, abarcando diversas fuentes de financiamiento para el año 2026. La mayor parte de estos fondos se concentra en proyectos directos de construcción de casas.

Los principales programas y los montos totales (sumando todas las fuentes de financiamiento) asignados son:

-Asistencia Financiera para Construcción de Viviendas (26). Incluye operatorias individuales y barriales. 61.443.996.000 pesos

-Obras Varias (19). Proyectos específicos de construcción y urbanización. 43.828.873.000 pesos

-Casa Propia - Construir Futuro (28). Programas de construcción específicos. 16.326.187.000 pesos

Dentro de la Asistencia Financiera, la Operatoria Barrial (26.02) concentra 51.495.534.000 pesos, mientras que la Operatoria Individual (26.01) recibirá 9.948.462.000 pesos.

image

Barrios a construir en 2026

Los siguientes barrios y obras de vivienda están previstos para su construcción o continuidad en 2026, distribuidos en diversos departamentos de la provincia.

Proyectos de Obras Varias:

• Cura Brochero (121 VIV.): Albardón (Total: 2.024.749.000 pesos).

• Las Hileras Sector 1 (138 VIV.): 9 de Julio (Total: 3.830.759.000 pesos).

• Altas Cumbres (50 VIV.): Calingasta (Total: 889.495.000 pesos).

• Los Fresnos (88 VIV.): Capital (Total: 2.402.318.000 pesos).

• El Botánico (45 VIV.): Chimbas (Total: 1.200.819.000 pesos).

• Canal Isla (53 VIV.): Chimbas (Total: 976.050.000 pesos).

• V° Fátima Sector 3 (16 VIV.): Jáchal (Total: 288.879.000 pesos).

• Las Hileras Sector 2 (110 VIV.): 9 de Julio (Total: 2.446.110.000 pesos).

• Pared Sur 2 (131 VIV.): Calingasta (Total: 3.495.716.000 pesos).

• Las Termas (77 VIV.): Iglesia (Total: 1.529.253.000 pesos).

• Pared Sur Eficiencia (27 VIV.): Calingasta (Total: 350.000.000 pesos).

• ARA San Juan (30 VIV.): San Martín (Total: 350.000.000 pesos).

• Pozo del Agua (56 VIV.): Pocito (Total: 350.000.000 pesos).

• Los Mandarinos (59 VIV.): Pocito (Total: 350.000.000 pesos).

• Los Robles (49 VIV.): Pocito (Total: 350.000.000 pesos).

• Paso de los Patos (128 VIV.): Chimbas (Total: 350.000.000 pesos).

• Valle Escondido (30 VIV.): Santa Lucía (Total: 350.000.000 pesos).

• Sarmiento (47 VIV.): Santa Lucía (Total: 350.000.000 pesos).

• Paso Andino (70 Chimbas): Chimbas (Total: 350.000.000 pesos).

• Entre Cauces (204 Capital): Capital (Total: 350.000.000 pesos).

• La Vega (29 VIV.): Iglesia (Total: 350.000.000 pesos).

• B° Tierras del Norte (62 VIV. y/o Infraestructura): Angaco (Total: 4.164.479.000 pesos).

• B° Caraballo (62 VIV. y/o Infraestructura): San Martín (Total: 3.403.736.000 pesos),.

Proyectos de Operatoria Barrial:

• Suoes II (81 VIV.): Pocito (Total: 1.901.185.000 pesos).

• Farem (33 VIV.): Rawson (Total: 738.301.000 pesos).

• 18 de Marzo (75 VIV.): Chimbas (Total: 1.783.018.000 pesos).

• Barrio Luz y Fuerza VI (147 VIV.): Santa Lucía (Total: 9.091.665.000 pesos).

• Barrio Panaderos y Pasteleros (101 VIV.): Chimbas (Total: 4.697.151.000 pesos).

• Barrio 22 de Abril (80 VIV.): Rawson (Total: 5.068.223.000 pesos).

• Barrio UTA Centenaria 1° Etapa (109 V): Pocito (Total: 6.587.898.000 pesos).

• Barrio UPCN II (90 VIV.): Chimbas (Total: 6.933.134.000 pesos).

• Barrio Sind. Peones de Taxis (99 VIV.): Rawson (Total: 6.009.524.000 pesos).

• B° ASEC I (116 VIV. y URB): Santa Lucía (Total: 7.852.512.000 pesos).

• B° El Alba (46 VIV): Chimbas (Total: 832.923.000 pesos).

Proyectos de Lote Hogar:

• Lote Hogar Villa Cariño (30 VIV.): 25 de Mayo (Total: 112.375.000 pesos).

• B° Cuesta del Viento Sector 1 (129 VIV.): Iglesia (Total: 1.120.629.000 pesos).

Proyectos de Casa Propia - Construir Futuro:

• B° Solares del Sur Sec. 1 (51 VIV.): Sarmiento (Total: 309.058.000 pesos).

• B° Sierra de la Invernada (105 VIV.): Ullum (Total: 111.414.000 pesos).

• B° Los Trigales (83 VIV.): Jáchal (Total: 987.188.000 pesos).

• B° Aires del Oeste: Jáchal (Total: 3.008.531.000 pesos).

• B° Solares del Sur Sector 2 (243 VIV.): Sarmiento (Total: 11.628.282.000 pesos).

• B° Villicum (137 VIV.): Albardón (Total: 281.714.000 pesos).

Inversión en Vialidad

La Dirección Provincial de Vialidad tiene asignado un presupuesto significativo para la conservación y mejora de la red vial. Solo bajo la fuente de financiamiento de Recursos Propios, el concepto de Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Provincial suma un total de 9.373.508.000 pesos.

Los principales ítems a los que se destina este dinero son:

-Planificación y Ejecución. Incluye la planificación y puesta en marcha de proyectos viales. 3.098.902.000 pesos

-Mantenimiento, Reparación y Enripiados. Destinado al mejoramiento de caminos de tierra y tareas de reparación. 2.313.429.000 pesos

-Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Provincial - Trabajos. Obras específicas de conservación y mejora de caminos. 1.376.250.000 pesos.

-Adquisición de Equipamiento. Incluye el mantenimiento y la compra de maquinaria vial. 1.137.333.000 pesos

-Adquisición de Camiones Regadores. Se destinarán fondos a la compra de camiones regadores de 10.000 litros (Servicios No Personales). 1.100.998.000 pesos

-Provisión de Material Asfáltico. Para la compra de material premezclado asfáltico en frío y emulsión. 509.928.000 pesos

-Adicionalmente, bajo el financiamiento del Consenso Fiscal, se destinan 1.257.368.000 pesos a la conservación y mejoramiento de la red vial provincial.