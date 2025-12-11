jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Recambio

San Juan tiene una nueva diputada provincial

Marcela Lucía Montaña asumió como nueva legisladora por San Juan este jueves. Integra el bloque orreguista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la sesión de este jueves juró como diputada provincial la orreguista Marcela Lucía Montaña, quien formará parte del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de San Juan. Reemplaza al diputado Carlos Jaime, que renunció para poder ocupar una banca como diputado nacional.

Lee además
Marcela Montaña ¿asumirá como diputada provincial?
Escenario

Tras la jugada de Fabián Martín, quién es la mujer que se lleva todas las miradas
El gobernador Orrego, junto a Marcela Montaña, su secretaria privada desde hace 20 años y reemplazante de Carlos Jaime en la Legislatura.
Fin de la incógnita

Marcela Montaña ocupará la banca que dejó Jaime en la Legislatura

"Es una responsabilidad muy grande. nosotros tenemos que legislar para que la vida del sanjuanino sea mucho mejor. Vamos a poner todo lo mejor cada día para darle las herramientas al gobernador", expresó la flamante legisladora.
image

Vestida con un total white, Montaña juró "ante Dios, la Patria y los Santos Evangelios" acompañada por su familia, frente al presidente de la Cámara, Fabián Martín. Luego de los besos y abrazos de rigor, tanto de oficialistas como de opositores, ocupó su lugar en el espacio central recinto, junto a sus compañeros de bancada, flanqueada por Marcela Quiroga y Eduardo Castro, justo el lugar que ocupaba Jaime.

Montaña fue confirmada esta semana en el cargo por Marcelo Orrego, luego de que se especulara con que no asumiría. La ahora legisladora es del círculo de confianza del gobernador, militante de Producción y Trabajo y hasta ahora se desempeñaba como secretaria privada de Orrego. Le tocó la banca luego de que Martín definiera no asumir en el Congreso y le dejara el lugar a Jaime, siendo ella la que seguía en la lista de proporcionales que ganó en las elecciones provinciales 2023.

Temas
Seguí leyendo

Abrió la temporada de dengue en San Juan: no hay alerta, pero sí pedido de precauciones

Listado: Educación informó las fechas clave del final de clases en San Juan

Los milongueros de San Juan celebraron el Día Nacional del Tango bailando en la peatonal

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan

Presupuesto 2026 de San Juan: gastos por $3,1 billones, regreso de créditos del IPV y aumento de 30,8% a municipios

Buscan en San Juan a un hombre que lleva 6 días desaparecido: cómo colaborar

San Juan dio inicio al histórico Campeonato República de Natación

San Juan, entre las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina según un informe de la UBA

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el epre pidio a nacion que no recorte subsidios de la luz a miles de sanjuaninos: los argumentos
Presentación

El EPRE pidió a Nación que no recorte subsidios de la luz a miles de sanjuaninos: los argumentos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió
Educación

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Te Puede Interesar

El estado del dengue en San Juan, las medidas que se toman y qué se pide a las familias.
Mosquito maldito

Abrió la temporada de dengue en San Juan: no hay alerta, pero sí pedido de precauciones

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ministro de Economía de San Juan, Roberto Gutiérrez, en diciembre de 2024 presentando el presupuesto 2025. Ahora se espera que vaya a hacer lo mismo con el proyecto 2026.
Previsión

Presupuesto 2026 de San Juan: gastos por $3,1 billones, regreso de créditos del IPV y aumento de 30,8% a municipios

Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan
Decimocuarta sesión

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan

Vista al mar privilegiada y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia video
Tiempo en Chile

Vista al mar privilegiada y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia