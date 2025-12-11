San Juan tiene una nueva diputada provincial

En la sesión de este jueves juró como diputada provincial la orreguista Marcela Lucía Montaña, quien formará parte del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de San Juan. Reemplaza al diputado Carlos Jaime, que renunció para poder ocupar una banca como diputado nacional.

"Es una responsabilidad muy grande. nosotros tenemos que legislar para que la vida del sanjuanino sea mucho mejor. Vamos a poner todo lo mejor cada día para darle las herramientas al gobernador", expresó la flamante legisladora.

image

Vestida con un total white, Montaña juró "ante Dios, la Patria y los Santos Evangelios" acompañada por su familia, frente al presidente de la Cámara, Fabián Martín. Luego de los besos y abrazos de rigor, tanto de oficialistas como de opositores, ocupó su lugar en el espacio central recinto, junto a sus compañeros de bancada, flanqueada por Marcela Quiroga y Eduardo Castro, justo el lugar que ocupaba Jaime.

Montaña fue confirmada esta semana en el cargo por Marcelo Orrego, luego de que se especulara con que no asumiría. La ahora legisladora es del círculo de confianza del gobernador, militante de Producción y Trabajo y hasta ahora se desempeñaba como secretaria privada de Orrego. Le tocó la banca luego de que Martín definiera no asumir en el Congreso y le dejara el lugar a Jaime, siendo ella la que seguía en la lista de proporcionales que ganó en las elecciones provinciales 2023.