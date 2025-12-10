miércoles 10 de diciembre 2025

Fin de la incógnita

Marcela Montaña ocupará la banca que dejó Jaime en la Legislatura

Así lo decidió el gobernador Marcelo Orrego, quien conoce a la elegida desde hace más de 20 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador Orrego, junto a Marcela Montaña, su secretaria privada desde hace 20 años y reemplazante de Carlos Jaime en la Legislatura.



El misterio de quién ocupará la banca que Carlos Jaime dejó en la Legislatura Provincia tras instalarse en el Congreso de la Nación quedó desvelado. Será Marcela Montaña su reemplazante y fue el propio gobernador Marcelo Orrego el que tomó la decisión.

Montaña es secretaria privada del primera mandatario sanjuanino desde hace más de 20 años y es una persona de su suma confianza, según publicó Pelado Stream.

Hay que recordar que este movimiento en cadena se inició con la decisión de Fabián Martín de quedarse en la vicegobernación y delegar su cargo de diputado de la Nación en Carlos Jaime, quien desde diciembre del 2023 defendía los interesas del orreguismo en la Legislatura Provincial.

Ahora será Montaña quien cumpla con esa función y lo que resta saber es si su nombramiento se realizará en la sesión prevista para este jueves 11 de diciembre o deberá esperar unos días más.

