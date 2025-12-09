Balearon a una familia: Ella murió al cubrir a su bebé

Una joven de 24 años, que tenía su pequeño hijo en brazos, fue asesinada a tiros, mientras que su novio, de 28, fue gravemente herido de bala y ahora lucha por su vida.

La pareja fue interceptada por sus agresores, cuando se interceptaban en un auto este lunes por la noche, en la zona sur del Gran Buenos Aires, en el marco de un presunto ajuste de cuentas.

La víctima fatal fue identificada como Aylén Valdez (24), quien recibió dos impactos de bala en la esquina de Prieto y Derqui, donde habrían sido sorprendidos.

Antes de morir, la joven madre logró cubrir a su hijo, de apenas 2 años, que sobrevivió y resultó ileso a la brutal agresión.

El conductor, por su parte, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Meléndez, a raíz de una herida de bala en el cuello. Su estado de salud sería crítico.

Las autoridades judiciales a cargo del caso intervinieron rápidamente y pudieron determinar este martes por la mañana la identidad de un sospechoso de 17 años.

El adolescente menor de edad fue ubicado gracias al relevamiento de las cámaras de seguridad, y ahora permanece detenido, a la espera de ser indagado en el marco de la causa por homicidio.