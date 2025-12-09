martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Masacre

Balearon a una familia: Ella murió al cubrir a su bebé

Las primeras pesquisas apuntan a un posible ajuste de cuentas. La joven tenía 24 años. La familia fue baleada mientras estaban en su auto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Aylén Valdez, la joven asesinada

Aylén Valdez, la joven asesinada

Una joven de 24 años, que tenía su pequeño hijo en brazos, fue asesinada a tiros, mientras que su novio, de 28, fue gravemente herido de bala y ahora lucha por su vida.

Lee además
Un nene de 10 años de Tucumán fue hallado ahorcado y detuvieron a un amigo de 16.  
Horror en Tucumán

La terrible hipótesis sobre el crimen del nene de 10 años asesinado por un adolescente de 16
crimen, robo y un incendio: detienen a una trabajadora sexual por el asesinato de un ex policia de 78 anos
Caso estremecedor

Crimen, robo y un incendio: detienen a una trabajadora sexual por el asesinato de un ex policía de 78 años

La pareja fue interceptada por sus agresores, cuando se interceptaban en un auto este lunes por la noche, en la zona sur del Gran Buenos Aires, en el marco de un presunto ajuste de cuentas.

La víctima fatal fue identificada como Aylén Valdez (24), quien recibió dos impactos de bala en la esquina de Prieto y Derqui, donde habrían sido sorprendidos.

Antes de morir, la joven madre logró cubrir a su hijo, de apenas 2 años, que sobrevivió y resultó ileso a la brutal agresión.

El conductor, por su parte, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Meléndez, a raíz de una herida de bala en el cuello. Su estado de salud sería crítico.

Las autoridades judiciales a cargo del caso intervinieron rápidamente y pudieron determinar este martes por la mañana la identidad de un sospechoso de 17 años.

El adolescente menor de edad fue ubicado gracias al relevamiento de las cámaras de seguridad, y ahora permanece detenido, a la espera de ser indagado en el marco de la causa por homicidio.

Temas
Seguí leyendo

La estremecedora carta que le dejó a su mujer el hombre que mató a su pequeño hijo y se suicidó

El Consejo de Mayo presentó el informe final que enviará al Congreso, con las reformas laborales e impositivas como foco

Por 'coimero-ratón' terminó detenido: intentó sobornar a un policía con $200 tras provocar un choque

Horror: mató de un tiro en la cabeza a su hijo de 4 años para vengarse de su ex mujer

El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: 10 canciones históricas para bailar

Hablaron los mendocinos acusados de "mecheros VIP" en Miami: entre "confusión" y desmentidas

ANMAT prohibió la venta de todos los productos de limpieza de una marca en particular

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la estremecedora carta que le dejo a su mujer el hombre que mato a su pequeno hijo y se suicido
Horror

La estremecedora carta que le dejó a su mujer el hombre que mató a su pequeño hijo y se suicidó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla
Video

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Estafa informática

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Me ensuciaron, ¿cómo voy a vender la final?: Cachilo estalla contra la dirigencia de Unión y denuncia aprietes por no poner a refuerzos
Explosivas declaraciones

"Me ensuciaron, ¿cómo voy a vender la final?": Cachilo estalla contra la dirigencia de Unión y denuncia aprietes por no poner a refuerzos

Los caminos que transitará la denuncia penal de los caños gate, el escándalo vinculado al primo de Uñac
Múltiples delitos bajo sospecha

Los caminos que transitará la denuncia penal de "los caños gate", el escándalo vinculado al primo de Uñac

Román Herrmann, amo y señor del ajedrez en San Juan
Campeón

Román Herrmann, amo y señor del ajedrez en San Juan

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Clima

El SMN anticipa un nuevo episodio de lluvias fuertes en San Juan este jueves