Hablaron los mendocinos acusados de "mecheros VIP" en Miami: entre "confusión" y desmentidas

Los cinco amigos imputados por robar en el Dolphin Mall de Miami aparecieron en el lunes feriado en público en un hotel céntrico de Mendoza, ciudad donde residen. Aseguraron que no robaron, dicen que hubo una confusión y que, siempre según su versión, lo único que ocurrió es que sonó una alarma al salir de uno de los negocios.

Juan Pablo Rúa (45), Juan Manuel Zuloaga (49), Diego Luis Xiccato (46) y Mauricio Ariel Aparo (49) son los cuatro que hablaron en público en una rueda de entrevistas dadas a distintos medios locales y nacionales. El quinto acusado es Sebastián Luis Moyano (41) , quien también acompañó la ronda de prensa en el hotel Diplomatic. La Justicia de los Estados Unidos los imputó por hurto y por orquestar un plan para robar .

"No fuimos a robar a un shopping, no nos hace falta robar. No armamos un viaje a Estados Unidos para robar 10 prendas", dijo a radio Nihuil Juan Pablo Rúa, empresario pyme, ligado a negocios telefónicos, indumentaria y gimnasios.

La versión de los amigos mendocinos es que sonó una alarma en la puerta de uno de los locales donde estaban de compras. El que llevaba esa prenda, según contó Rúa, era el peluquero Xiccato.

Lo filmaron en una tienda de Tommy Hilfiger cuando guardaba la mercancía supuestamente robada dentro de una valija, que según la acusación antes había sido sustraída de la tienda Burlington.

Rúa, quien dijo que viaja seguido a Miami, buscó explicar por qué se generó el movimiento de valijas que resultó sospechoso para las autoridades locales: "En estos tres días de fiestas, la gente entra con valijas porque son tantas las compras que hacen faltan para ir guardando", dijo en diálogo con TN.

Luego describió el momento en el que el peluquero fue detenido: "Cuando a Diego lo intercepta la policía, no le explican en español y ven en la cámaras que entró con nosotros, por eso nos buscaron en el patio de comidas". Contó que el peluquero se puso nervioso por la situación, ya que no habría entendido lo que estaba pasando.

"En Estados Unidos nos pusieron un traje naranja, como ocurre en cualquier proceso judicial y estamos siendo condenados social y mediáticamente, pagando un precio muy alto por lo que realmente sucedió. Afecta a nuestras familias, nuestros hijos no pueden ir a la escuela, ni ir a hacer deportes", se quejó Rúa. "Llevar un traje naranja no te hace culpable", remarcó.

La confusión por el idioma

Los mendocinos explicaron que no entendían lo que les decía la policía, porque ninguno de ellos habla inglés. Y contaron que fueron comprando y juntando prendas en la valija como un método rápido de compras, y que incluso fueron guardado prendas en las maletas de otros. Pero aseguran que de la mayoría de las prendas tienen tickets físicos o digitales que justifican su adquisición.

Zuloaga insistió: "Fue muy confuso todo, ninguno de nosotros habla inglés, nos fueron llevando para un lugar y para otro. Presentamos algunos tickets, pero estaban las prendas de todos mezcladas en las valijas, y se nos complicó justificarlo".

Xiccato habló también con Canal 7 de Mendoza y dijo: "Somos trabajadores, no hemos robado. Queremos darle un parate a esta difusión porque nos ha afectado como familia. Queremos que esto termine". Además adelantó que en la semana volverá a atender su peluquería.

"Somos inocentes"

Los amigos fueron turnándose para dar entrevistas, siempre acompañados por el abogado Roberto Castillo. Aparo le dijo a TN: "Hemos decidido salir a hablar porque queremos que nos ayuden a aclarar que somos inocentes, y poder limpiar nuestros nombres".

Rua volvió a mencionar que no se trató de un plan criminal: "No somos un grupo que esta todo un año planeando cómo ir a Miami a robar una prenda, somos todos inocentes".

Los argentinos pudieron salir en libertad y regresar a la Argentina después de pagar una fianza de entre 4.000 y 4.500 dólares cada uno. Ahora deben seguir el proceso judicial.

El 29 de enero está fijada una nueva audiencia en Miami, donde se detallarán los hechos y se conocerán los cargos. Pero, según adelantaron, los acusados no piensan retornar a Estados Unidos. Seguirían sometidos a juicios de forma remota, y representados en el exterior por el abogado Nayib Hassan.

FUENTE: Clarín