martes 9 de diciembre 2025

Detalles aberrantes

Horror: mató de un tiro en la cabeza a su hijo de 4 años para vengarse de su ex mujer

El filicidio ocurrió en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires. El asesino se suicidó de un balazo en el cráneo, dentro de un camión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las autoridades policiales investigan el horrendo crimen de un menor a manos de su padre.

El horror se cruzó en el camino de un chico de cuatro años al morir de un disparo que le propinó su padre, quien luego se suicidó de un balazo en la cabeza en el interior de un camión.

El tremendo filicidio se registró el lunes en el sur del territorio bonaerense y, antes de consumar el crimen, el hombre le avisó de la situación a su ex pareja y madre del niño, una sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los investigadores creen que el atacante pretendía vengarse de la mujer.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Francisco Suárez, de cuatro años, mientras que su progenitor era Gustavo Suárez, de 48.

Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió cuando el individuo llamó por teléfono a su ex esposa, la sargento Daiana García, de 35 años, madre del nene y que se desempeña en la comisaría 2ª de Coronel Suárez.

Trascendió que el sujeto le dijo a la mujer que iba a asesinar al menor para luego suicidarse. A raíz de tal motivo, la suboficial resolvió, de inmediato, denunciar la terrible situación en la subcomisaría de la localidad de Huanguelén.

El macabro hallazgo

Minutos más tarde, los efectivos policiales hallaron el cadáver del hombre y al pibe herido, dentro de un camión Mercedes Benz 2035, con el dominio HJW113, estacionado en la banquina de la ruta provincial 60, en el acceso al distrito.

Al niño se lo condujo de urgencia a un hospital, pero finalmente perdió la vida, ya que había sido alcanzado por un impacto de bala en la cabeza.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cadáver de Gustavo y determinaron que presentaba un certero disparo en el cráneo. Al requisar el vehículo, incautaron una pistola Bersa 22 largo y una carta que el sujeto había redactado para asegurar lo que pensaba consumar.

Autoridades de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez investigan lo acontecido.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Filicidio seguido de suicidio”, el doctor Jorge Antonio Viego, fiscal de la Unidad Funcional Temática perteneciente a los tribunales de Bahía Blanca.

FUENTE: Crónica

