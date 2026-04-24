"No tienen límites": el audio de Verónica Ojeda donde acusó a Claudia Villafañe y Gianinna de "intoxicar" a Maradona

El neurocirujano Leopoldo Luque exhibió este jueves un audio en el que se escucha a Verónica Ojeda acusar a Claudia Villafañe y a Gianinna de “intoxicar” a Diego Armando Maradona.

El 1 de septiembre de 2020 la exmujer del astro argentino le solicitó al exmédico de cabecera que realizara “algunos análisis para ver qué estaba pasando” porque el paciente presentaba supuestos cambios repentinos de humor cuando lo visitó en la estancia de Brandsen, en La Plata.

“Bueno, ‘doc’, entonces estamos en la misma sintonía porque yo justamente te estaba pidiendo si le podías hacer algunos análisis para ver qué estaba pasando porque, independientemente de que el fin de semana estuvo ‘depre’… bajón… pero estaba bien a la vez, yo había hablado con él al mediodía y estaba bien, pero estaba bajón, sí, porque se sentía solo, pero… estaba bien”, sostiene Ojeda en el mensaje de voz.

De acuerdo a su relato, “algo pasó en el medio que nosotros no nos enteramos” porque “estas mujeres” —Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna— “no tienen límites”: “Espero que sea un mal pensamiento mío pero ojalá que sea todo bien. Que no sea nada que le hayan puesto ellas o algo de beber. Fue muy extraño el cambio rotundo de un día para el otro”.

Ojeda consideró que “son cosas secundarias, pequeñas, pero que no dejan de ser importantes”, al tiempo que volvió a apuntar contra las hijas y su madre, sobre quienes opinó que “pueden hacer millones de cosas”, aunque “lo importante es que estamos todos juntos y tratamos de tenerlo bien a Diego”.

Además, reveló: “Yo ayer lo levanté de la cama; no quería levantarse para nada. Lo levanté, le dije: ‘te levantás de la cama, no podés estar en la cama’”.

En ese momento, una de las particulares damnificadas en el juicio recordó que se encontraba junto a su hijo, Diego Fernando, que lo “estaba esperando” a Maradona: “Lo vino a buscar y le ‘dijo vamos al sillón’. Se levantó y se sentó, yo le empecé a hablar para que se despierte y se despabile”.

Verónica describió que Diego “hablaba cualquier cosa” ya que trataba al niño como si fuera su “nieto”, por lo que Dieguito le aseguraba que era su hijo: “¡Yo soy Dieguito, papá!”.

El audio fue expuesto por Luque mientras declaraba frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, con el objetivo de refutar los dichos de Gianinna, que lo acusó de “rey de manipulación” y “gran actor”.

En este contexto, el neurocirujano apeló una vez más a su estrategia para defenderse: mostró un mensaje de la hija de Diego en el que le aseguraba a Leopoldo que su padre “no caza one, nos va a odiar a todos”.

“Leopoldo estoy tentada con tu mensaje. La verdad, yo no comparto ni a palos la exposición porque ahora está en todos lados (la imagen) con la bata, la venda y todo eso (…) hoy a mí lo que más me preocupa es que mi papá nos va a odiar a todos y se va a pudrir todo”, expresó entre risas la hija del ex jugador.

El audio se grabó el 11 de noviembre de 2020, cuando el oriundo de Villa Fiorito fue operado por un hematoma subdural en el sanatorio de Vicente López. Dos días después, sería trasladado a la vivienda del lote N°45 del barrio cerrado San Andrés para la internación domiciliaria.

“Hoy se despidió de Carlos (acompañante terapéutico de Olivos) ¿entendés? Es como que no caza ‘one’ lo que se le viene. En ningún momento se lo planteamos como para decirle ‘che, ¿sabés qué? Pa, Diego, maestro, lo que sea, para nuestra seguridad y tu seguridad, por un tiempo indefinido te van a acompañar estas personas porque te cuesta estar en pie hasta que hagamos una rehabilitación y eso’”, manifestó.

La madre de Benjamín Agüero reconoció que “fue todo muy rápido y se nos fue de las manos, pero a mí eso me re preocupa” porque “me da cosa que él va a llegar a su casa y de repente se le viene un panorama que no se lo espera ni en pedo, más allá de decirle ‘no’ a la birra”.