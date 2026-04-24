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Gendarmería

Rescataron a seis crías de serpiente "pitón alfombra": las habían enviado por encomienda

Las serpientes eran trasladadas en una heladera de telgopor a través de un servicio de transporte de servicio de paquetería y encomiendas.

Por Agencia NA
Las crías de serpiente que fueron rescatadas cuando eran enviadas por encomienda alcanzan una importante tamaño durante su adultez.

Las crías de serpiente que fueron rescatadas cuando eran enviadas por encomienda alcanzan una importante tamaño durante su adultez.

Gendarmería Nacional (GNA) logró rescatar seis crías de serpiente pitón alfombra (Morelia spilota) luego de realizar un control sobre un transporte de servicio de paquetería y encomiendas, sobre Ruta Nacional Nº14, en la ciudad de San José en Entre Ríos.

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El operativo se realizó el miércoles por parte de efectivos del Grupo de Seguridad Vial “Colón” perteneciente al Escuadrón 6 "Concepción del Uruguay, quienes efectuaron un control en el kilómetro 164 de dicha ruta.

De esa manera, los uniformados detectaron un paquete proveniente de Garupá (Misiones) con destino Lanús (Buenos Aires) que contenía los ejemplares pertenecientes a dicha especie exótica también conocida como “diamantina”, los cuales fueron entregados a la Fundación Tekove Mymba.

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El hallazgo se pudo concretar a partir de la utilización del escáner Nuctech, que permitió identificar un paquete con posible transporte de animales exóticos y silvestres.

El magistrado interviniente ordenó la apertura de la caja que contenía una conservadora de telgopor con cuatro potes de plástico transparente, y en su interior seis reptiles, los cuales se encontraban señalizados con los signos de sus respectivos géneros.

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De esa manera constataron que se trataba de ejemplares de crías de la especie Pitón alfombra diamantina, tres hembras y tres machos. En el caso Intervino la Unidad Fiscal de Colón, que orientó a los funcionarios el traslado y resguardo de los animales.

La Morelia spilota es una serpiente de gran tamaño de la familia Pythonidae que vive en Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Puede medir entre 2 y 4 metros de largo y llegar a pesar hasta 15 kilos.

FUENTE: Agencia NA

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