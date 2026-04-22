Imputaron a un adolescente de 16 años por sacarse una foto con un arma en el baño de un colegio

Un adolescente de 16 años fue imputado por publicar fotografías con un arma de fuego en el baño de la Escuela de Comercio N°5 “José de San Martín”, del barrio porteño de Balvanera.

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El padre de una alumna radicó una denuncia en la Fiscalía Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4 de la Ciudad de Buenos Aires por observar imágenes en un grupo de mensajería de los compañeros de su hija con un revólver en el baño de ese establecimiento, al tiempo que aportó las capturas de pantalla a la Justicia.

Las fotos eran enviadas bajo la opción que permite verlas “una sola vez” y acompañadas de la leyenda “La chispa está en 3ra 1ra”, mientras que las recibían los miembros del grupo denominado “3-1”.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Capital Federal informaron que la jueza Alicia Baridón Gómez, a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, autorizó que durante la madrugada de este miércoles se efectúe un allanamiento en el domicilio del implicado, quien era investigado por un robo anterior.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad incautaron el celular del menor, un disco rígido, una notebook y otros elementos de relevancia para la causa.

El fiscal Mauro Tereszko imputó al adolescente por los delitos de intimidación pública, amenaza con armas y portación de armas de fuego, que poseen una pena máxima de siete años de prisión.