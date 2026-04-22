Ley de armas: aval del oficialismo y bloques aliados para debatir en el Senado la regularización y programa de entrega

La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas avalaron en el Senado el proyecto sancionado en Cámara de Diputados, para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

El oficialismo, el PRO, la UCR, Independencia, el Frente de la Concordia, firmaron el dictamen que permitirá debatir esta iniciativa en el Senado, en una sesión que la LLA quiere celebrar en la primera semana de Mayo, informaron fuentes parlamentarias.

La decisión se adoptó en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, que presiden el libertario Gonzalo Guzmán Coraita y la radical Carolina Losada, tras luego de un informe que brindó el Director Ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan.

“Llevamos diecinueve convenios firmados, lo que nos permite hoy darles las herramientas a las provincias para lo que necesitan, sea para prevenir el delito, para combatir el delito, y ese insumo de manera inmediata”, agregó el funcionario.

La jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, quien firmó el proyecto de ley cuando se desempeñaba como ministra de Seguridad, señaló que “no existía un sistema de claro de registro” y señaló que hay “trazabilidad del arma cuando está registrada”.

“Esta ley es un claro ejemplo de cómo la burocracia alejó al ciudadano de la ley, particularmente al legítimo usuario”. subrayó.

Señaló que “durante años el sistema centralizado dejó a muchos usuarios en situación irregular por trabas administrativas.

Informe

Allan señaló que “las órdenes que recibimos fueron muy claras. Los ejes de la gestión son digitalizar todo el Registro Nacional de Armas y hacer que estar dentro de la ley sea fácil. Y eso hemos hecho y hoy lo vemos en las cifras”.

“La burocracia y la papelización del registro alejó y puso barreras para el legítimo usuario de armas para la registración y la normalidad. Y para nosotros el legítimo usuario de armas es una persona responsable y ajustada a derecho”, agregó.

Señaló que ya hubo 19 provincias que firmaron acuerdos con el Registro Nacional de Armas, y dijo que no firmaron ningún convenio La Rioja, Formosa, y Tierra del Fuego, ante una consulta de Bullrich.

.Respecto a la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas entendimos que la prórroga debería sea de cuatro años para evitar baches y cambios de autoridades. Que quede como política de Estado permanente, el Programa es una herramienta muy válida”.

Detalles

El proyecto, que ya fue sancionado por la Cámara de Diputados en octubre del 2024, incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.

La ANMac busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo.

El usuario que quiera acceder a este programa debe en primer lugar ingresar al sistema de forma virtual con un número de serie.

El sistema permite detectar las armas que tienen pedido de secuestro y se ponen a disposición de la Justicia.

Una vez que el usuario comparece ante el organismo, el arma entregada es inutilizada de forma inmediata delante suyo y posteriormente es destruida en un horno de alta temperatura.

Desde la ANMaC aclararon que esta legislación se centra en la tenencia legítima de armas de fuego, pero no en la portación, que únicamente es admitida en personal de fuerzas de seguridad y personal autorizado de seguridad privada.