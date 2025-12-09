Crimen, robo y un incendio: detienen a una trabajadora sexual por el asesinato de un ex policía de 78 años

A dos años y tres meses del crimen de Oscar Alberto Ávalos (78), un ex policía bonaerense asesinado durante un robo en su casa de General Rodríguez, la investigación dio un giro importante. En las últimas horas fue detenida una vecina del hombre, Laura Domínguez (47), quien quedó imputada como presunta autora del hecho.

El caso ocurrió el 16 de septiembre de 2023, cuando Ávalos fue encontrado sin vida dentro de su vivienda, que además había sido incendiada. En la escena faltaban un televisor, dinero y un anillo tipo sello, lo que llevó a los investigadores a hablar de un homicidio vinculado a un robo. Sin embargo, durante mucho tiempo no hubo avances firmes.

La causa tomó impulso con la declaración de un hombre cercano al entorno de la acusada, quien decidió presentarse como arrepentido. Según su testimonio, la mujer habría llegado a su casa horas después del crimen con manchas de sangre y llevando un televisor, presuntamente el mismo que faltaba en la casa de la víctima. También aseguró que fue amenazado para no hablar, lo que abrió una nueva línea de investigación segun informó Infobae.

A partir de ese aporte, se revisaron comunicaciones telefónicas y surgieron registros que mostraban llamados entre Domínguez y Ávalos el día del hecho. Además, vecinos declararon que poco después del crimen la hija de la detenida habría adquirido un televisor similar al robado.

Con estos elementos, la justicia ordenó la detención de la mujer, quien fue arrestada por la Policía Federal Argentina. Quedó imputada por homicidio criminis causa, una calificación que se aplica cuando se asesina a una persona para facilitar u ocultar otro delito, en este caso el robo. La causa es llevada adelante por el fiscal Ezequiel Freydier, de la UFI N°12 de Drogas de Moreno.

Para los investigadores, el aporte del testigo fue clave para destrabar un expediente que llevaba más de dos años con pocas respuestas. Ahora resta avanzar con las próximas diligencias judiciales, peritajes y declaraciones para determinar si la imputada irá a juicio.