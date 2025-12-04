La terrible hipótesis sobre el crimen del nene de 10 años asesinado por un adolescente de 16

Un nene de 10 años de Tucumán fue hallado ahorcado y detuvieron a un amigo de 16.

La autopsia preliminar del cuerpo del nene de 10 años asesinado en San Miguel de Tucumán, confirmó la mecánica del crimen cometido por un adolescente de 16, que confesó el hecho con un llamado al 911. Sin embargo, la Justicia no descarta una terrible hipótesis.

Imperdible Superluna de diciembre: cuándo observar el fenómeno astronómico que no se repetirá hasta 2042

Balance 2025 De fútbol y ARCA hasta el calor: qué fue lo más buscado en Google por los argentinos este año

En principio, el resultado del examen post morten del cadáver del menor determinó que este murió por estrangulamiento, pero para la jueza Judith Solórzano, será clave el informe forense definitivo para el esclarecimiento del caso.

Según trascendió, la sospecha de la Justicia gira en torno a la posibilidad de que la víctima haya sufrido abuso sexual. Por lo tanto, la tarea de los peritos forenses será fundamental para la investigación.

Mientras tanto, el autor del homicidio permanece hospitalizado, bajo tratamiento psicológico, a la espera de una junta médica pendiente para definir si es imputable.

El joven se encontraba en el hospital especializado en salud mental Juan M. Obarrio, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde se concretará un estudio interdisciplinario, que incluirá a un especialista ofrecido por la defensa y un perito oficial.

Los profesionales de la salud mantendrán una reunión con el objetivo de entrevistar luego al sospechoso y elaborar un análisis técnico que evaluarán poco después el fiscal del caso, Pedro Gallo, y el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia.

La Justicia de Tucumán fijó un plazo de 15 días para la implementación del estudio psiquiátrico, informaron fuentes de la causa citadas por medios locales.

El aberrante crimen en Tucumán

El nene de 10 años fue encontrado muerto por ahorcamiento el domingo último en la casa de la ciudad de San Miguel de Tucumán en la que vivía con su familia y, luego, la Justicia comenzó a investigar al pibe de 16, amigo de la víctima, quien se entregó a la Policía.

El hallazgo ocurrió en un inmueble situado en el pasaje Paraguay al 100, donde el nene de 10 años residía junto a sus dos hermanos, de 6 y 15; y su tío abuelo, de 65.

Fuentes policiales precisaron que fue el sospechoso de 16 años quien llamó al 911 en la mañana del domingo para alertar sobre la muerte del chico de 10, luego de ir a visitar a la familia. En esa comunicación, según los voceros, el adolescente afirmó que el nene murió por estrangulamiento.

Poco después del aviso, el adolescente abandonó la casa y no se supo nada de él hasta que se presentó de manera voluntaria ante la Policía.

FUENTE: Crónica