martes 9 de diciembre 2025

¡Que viva el tunga tunga!

El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: 10 canciones históricas para bailar

La Unesco consagró a la música característica de Córdoba con su máxima certificación como legado cultural. Aquí, las canciones más legendarias y las tres joyitas locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
5h7cdau6qzfrjal3i2ofkr5jgmjpg

El cuarteto, emblema indiscutido de la identidad popular de Córdoba, obtuvo este martes un reconocimiento histórico: fue incorporado a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La decisión se tomó durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental, realizada en Nueva Delhi, India.

La candidatura se trató alrededor de las 7.30 (hora argentina) y la confirmación llegó de la mano de Héctor “Pichi” Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba. “Estamos realmente muy contentos. Es un día especial, un día diferente. Este género tan nuestro hoy es patrimonio de la humanidad”, celebró en diálogo con Cadena 3.

Campana resaltó la importancia del anuncio para toda la comunidad cuartetera: “Cantantes, escritores, productores… todos aquellos cuya vida gira alrededor de este género. Ahora nos queda pensar cómo acompañar a toda la familia del cuarteto para festejar esta distinción”.

Un camino que comenzó en 2022

El proceso para obtener el reconocimiento se inició hace dos años, durante la gestión municipal de Martín Llaryora, y fue continuado por el actual intendente, Daniel Passerini. La postulación fue elaborada en conjunto por la Cancillería argentina y el Ministerio de Cultura de la Nación, poniendo el foco en la identidad del cuarteto, su historia y las prácticas que lo sostienen: el baile, la música y la composición de sus letras.

Según Campana, la candidatura atravesó diversas revisiones y pedidos de aclaración hasta mediados de este año. En noviembre, Argentina fue invitada a participar del plenario de la UNESCO, aunque finalmente no formó parte de la delegación presencial.

Otro hito para Córdoba

El reconocimiento al cuarteto se suma a un antecedente relevante para la provincia: en el año 2000, la UNESCO declaró Patrimonio Mundial a la Manzana Jesuítica de Córdoba y a las cinco Estancias Jesuíticas —Caroya, Jesús María, Santa Catalina, Alta Gracia y La Candelaria— por su valor excepcional como ejemplo del sistema religioso, económico y cultural desarrollado por la orden en América.

Con esta nueva distinción, Córdoba refuerza su lugar en el mapa cultural del mundo, ahora también de la mano del ritmo que la identifica desde hace décadas.

10 canciones históricas para escuchar

1- Ramito de violetas - La Mona

Embed - La Mona Jimenez 07 Ramito De Violetas

2- Amor clasificado - Rodrigo

Embed - Rodrigo Bueno - Amor clasificado Video Lyric

3- Un cigarrillo y Te Vas - Gary

Embed - Gary - Un Cigarrillo y Te Vas (Official Audio)

4- Gota de miel - Pelusa

Embed - El Rey Pelusa - Gota de miel (en vivo)

5- La cabaña - La Konga

Embed - La Cabaña - LA KONGA

6- Yo era - Q´Lokura

Embed - Q' Lokura - Yo Era (Video Clip Oficial)

7- Tu fan - Eugenia Quevedo

Embed - Tu Fan - Eugenia Quevedo X LBC

8- Qué bonito - Banda XXI

Embed - Que Bonito

9- Heaven - Los Playeros

Embed - Heaven

10- No la pueden parar - Sebastián

Embed - Sebastian - No la pueden parar | CLASICOS DEL CUARTETO DE CORDOBA

y sumamos los cuartetos locales...

1- El vaivén - Conjunto Felicidad

Embed - El vaivén - CONJUNTO FELICIDAD

2- La Mariposa - Omega

Embed - Omega - La Mariposa (Video Oficial)

3- Triste atardecer - El Yeyo

Embed - TRISTE ATARDECER- YEYO.mp4

