martes 9 de diciembre 2025

Iniciativa

Celulares a niños y adolescentes: Una charla de padres de convirtió en un movimiento mendocino

Lo que comenzó como una conversación entre una veintena de adultos, padres de alumnos de una escuela mendocina, cosechó la adhesión de cientos. De qué se trata el inédito Pacto Parental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un movimiento significativo, denominado Pacto Parental, ha surgido en el colegio San Nicolás de Chacras de Coria, Mendoza, donde más de 300 familias se han unido con el objetivo de proteger a sus hijos de la sobreexposición a las pantallas y los efectos negativos del uso temprano de dispositivos electrónicos.

La iniciativa comenzó como un intercambio de inquietudes entre apenas una veintena de padres de sexto grado, preocupados por el impacto que el uso constante del celular estaba generando en sus hijos, incluyendo dificultades de concentración, problemas de sueño, irritabilidad y una creciente dependencia tecnológica. En cuestión de semanas, la propuesta se extendió y alcanzó a 300 familias, siendo acompañada por la dirección de la escuela.

Compromisos Centrales del Pacto

El Pacto Parental establece dos compromisos fundamentales, alineados con los consensos científicos que alertan sobre la hiperconexión en el desarrollo infantil:

  • Postergación del primer celular: Las familias se comprometen a no entregar un smartphone propio a sus hijos antes de los 13 años.
  • Restricción de redes sociales: Se comprometen a evitar que los alumnos accedan a redes sociales antes de los 16 años.

Los impulsores del movimiento argumentan que esta decisión debe ser un pacto entre adultos para que funcione, garantizando que los niños que no usen celular no queden aislados o marginados de su entorno social.

La Razón Detrás de la Medida

El objetivo principal del pacto es privilegiar el juego, la creatividad y los vínculos cara a cara por sobre el uso de las pantallas. Las familias sostienen que la sobreexposición y la hiperconexión impactan negativamente en la concentración, el descanso, la autoestima y la salud mental de los menores.

Nacho Castro, uno de los impulsores y padre, señaló que el problema es estructural, ya que la industria digital está diseñada para capturar la atención, y los chicos carecen de las herramientas que los adultos tienen para regular este consumo.

Los padres citan datos contundentes para fundamentar su preocupación:

  • La mayoría de los docentes (95%) considera que el uso del celular afecta la salud mental de los estudiantes.
  • Los menores pasan, en promedio, entre 4 y 6 horas diarias frente a pantallas.
  • Un alto porcentaje (65%) recibe su primer smartphone antes de los 9 años.

Un Acuerdo de Crianza Colaborativa

El Pacto Parental no solo se limita a la edad de entrega del dispositivo, sino que busca un acuerdo sostenido entre adultos para transformar hábitos. Las familias han publicado un manifiesto en la web pactoparental.org, donde exigen acompañamiento adulto, límites claros y alternativas recreativas fuera del universo digital.

Entre los compromisos adicionales se encuentra reducir el uso del celular dentro del hogar y sostener las mismas reglas para que ningún niño quede aislado. Los padres buscan actuar ahora, sin esperar medidas estatales, con la convicción de que proteger a los chicos del consumo digital desmedido es una responsabilidad adulta impostergable. De cara al próximo ciclo lectivo, buscan que más escuelas en Mendoza y otras provincias se sumen a la iniciativa.

