martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Más caradura no viene

Por 'coimero-ratón' terminó detenido: intentó sobornar a un policía con $200 tras provocar un choque

El hombre ofreció realizar después una transferencia digital por $400.000. En el vehículo encontraron alcohol.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los 200 pesos con los que quiso coimear a la policía.

Los 200 pesos con los que quiso coimear a la policía.

No solo intentó sobornar a un policía, sino que quiso hacerlo con 200 pesos. Luego aumentó sin escalas a $400.000 por transferencia digital. La secuencia inusual tuvo lugar el domingo por la noche en la zona norte de la ciudad de Córdoba. El joven de 24 años fue detenido por la policía luego de intentar entregar una coima a los efectivos.

Lee además
El baterista de Don Osvaldo quedó detenido tras realizar una falsa amenaza de bomba en el aeropuerto de Mendoza.
Inesperado

Detuvieron al baterista de "Don Osvaldo" en Mendoza por una amenaza de bomba en el aeropuerto
detuvieron a un hombre acusado de robar en un mini market
En Desamparados

Detuvieron a un hombre acusado de robar en un mini market

El conductor, que circulaba a bordo de una camioneta, protagonizó un accidente de tránsito en el barrio Argüello, precisamente sobre avenida Recta Martinolli al 8600. Tras el impacto con otro vehículo, el joven fue retenido por los agentes que se hicieron presentes para intervenir y labrar las actas correspondientes.

Fue en ese preciso momento que el conductor intentó deshacerse de la responsabilidad del choque ofreciendo dinero para evadir el control policial y retirarse de la zona. Lo llamativo del caso fue el primer ofrecimiento realizado a los uniformados fue de 200 pesos. El conductor, intentando comprar la voluntad de los policías con dos billetes de escaso valor, buscaba que lo dejaran seguir su camino a pesar del accidente de tránsito que había provocado.

Minutos más tarde, ante la negativa de los efectivos, el joven elevó drásticamente la oferta de la coima. Para evitar su detención inminente, propuso a los agentes realizar una transferencia bancaria que alcanzaba la importante suma de 400 mil pesos.

La maniobra de soborno fue rechazada por el personal policial. Inmediatamente, procedieron al arresto del joven en el lugar del hecho. Los efectivos secuestraron varios elementos que llevaba en el interior de la camioneta, como un teléfono celular, dinero en efectivo y varias bebidas alcohólicas, lo que sugiere que podría haber estado conduciendo alcoholizado.

El detenido fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

Ahora, deberá enfrentar una causa no solo por el accidente de tránsito y la posible falta de alcohol al volante, sino también por el delito de cohecho, tipificado como el intento de soborno a la autoridad pública.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Lo encontraron dentro de una vivienda robando y terminó detenido por los vecinos

El Consejo de Mayo presentó el informe final que enviará al Congreso, con las reformas laborales e impositivas como foco

Horror: mató de un tiro en la cabeza a su hijo de 4 años para vengarse de su ex mujer

El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: 10 canciones históricas para bailar

Hablaron los mendocinos acusados de "mecheros VIP" en Miami: entre "confusión" y desmentidas

Crimen, robo y un incendio: detienen a una trabajadora sexual por el asesinato de un ex policía de 78 años

ANMAT prohibió la venta de todos los productos de limpieza de una marca en particular

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La resolución de ANMAT alcanza a todos los lotes de limpiadores, desengrasantes y cualquier otro producto de la firma Marclean.
Atención

ANMAT prohibió la venta de todos los productos de limpieza de una marca en particular

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes
SMN

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro
Las Cañitas

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro

Te Puede Interesar

Que no te roben el corazon ni el auto, el cartel que puede verse actualmente en la Avenida del Mar, en La Serena, Chile.
Ojo al cruzar la cordillera

Cómo evitar ser víctima de robos en Chile y cómo pedir ayuda, según la embajada argentina

Por Elizabeth Pérez
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

El gitano Marcovich admitió que estafó a una anciana y deberá devolver más de $10.000.000
Este martes

"El gitano" Marcovich admitió que estafó a una anciana y deberá devolver más de $10.000.000

Foto: Diario Los Andes.
Histórico

Cruje la licencia social minera en Mendoza: aprobaron el proyecto de cobre en medio de fuertes protestas

Foto: De Local. 
Último momento

Bombazo en Villa Krause: Cachilo Magallanes dejó de ser el técnico de Unión