Por 'coimero-ratón' terminó detenido: intentó sobornar a un policía con $200 tras provocar un choque

No solo intentó sobornar a un policía , sino que quiso hacerlo con 200 pesos . Luego aumentó sin escalas a $400.000 por transferencia digital. La secuencia inusual tuvo lugar el domingo por la noche en la zona norte de la ciudad de Córdoba. El joven de 24 años fue detenido por la policía luego de intentar entregar una coima a los efectivos.

El conductor, que circulaba a bordo de una camioneta, protagonizó un accidente de tránsito en el barrio Argüello, precisamente sobre avenida Recta Martinolli al 8600. Tras el impacto con otro vehículo, el joven fue retenido por los agentes que se hicieron presentes para intervenir y labrar las actas correspondientes.

Fue en ese preciso momento que el conductor intentó deshacerse de la responsabilidad del choque ofreciendo dinero para evadir el control policial y retirarse de la zona. Lo llamativo del caso fue el primer ofrecimiento realizado a los uniformados fue de 200 pesos. El conductor, intentando comprar la voluntad de los policías con dos billetes de escaso valor, buscaba que lo dejaran seguir su camino a pesar del accidente de tránsito que había provocado.

Minutos más tarde, ante la negativa de los efectivos, el joven elevó drásticamente la oferta de la coima. Para evitar su detención inminente, propuso a los agentes realizar una transferencia bancaria que alcanzaba la importante suma de 400 mil pesos.

La maniobra de soborno fue rechazada por el personal policial. Inmediatamente, procedieron al arresto del joven en el lugar del hecho. Los efectivos secuestraron varios elementos que llevaba en el interior de la camioneta, como un teléfono celular, dinero en efectivo y varias bebidas alcohólicas, lo que sugiere que podría haber estado conduciendo alcoholizado.

El detenido fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

Ahora, deberá enfrentar una causa no solo por el accidente de tránsito y la posible falta de alcohol al volante, sino también por el delito de cohecho, tipificado como el intento de soborno a la autoridad pública.

FUENTE: Crónica