ANMAT prohibió la venta de todos los productos de limpieza de una marca en particular

La resolución de ANMAT alcanza a todos los lotes de limpiadores, desengrasantes y cualquier otro producto de la firma Marclean.

A través de una publicación en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, venta y distribución en todo el país de todos los productos domisanitarios de la marca Marclean.

La resolución alcanza a todos los lotes de limpiadores, desengrasantes y cualquier otro producto de la firma. Según el expediente, la actuación comenzó tras un oficio judicial enviado por la Unidad Fiscal Mar del Plata, que alertó sobre la producción y comercialización de artículos que no cumplían con la normativa vigente.

El Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal informó que los productos analizados correspondían a detergentes y lavavajillas desengrasantes. Uno de ellos figuraba rotulado como “Detergente Ultra Concentrado”, elaborado por Bathan Group S.A. para Marclean SRL. Sin embargo, ANMAT verificó que ni la empresa productora ni la marca estaban registradas ante el organismo.

En el caso de Bathan Group S.A., se constató que había iniciado el trámite de habilitación, pero no lo completó, por lo que carece de autorización. Además, la compañía declaró mediante un oficio judicial que no produce artículos para Marclean ni mantiene relación comercial con esa firma.

Ante la falta de registros y con el objetivo de resguardar a los consumidores, el organismo resolvió retirar todos los productos involucrados de los canales de venta físicos y digitales.