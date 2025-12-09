El Consejo de Mayo presentó el informe final que enviará al Congreso, con las reformas laborales e impositivas como foco

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó en el salón de conferencias de Casa Rosada las conclusiones a las que arribó el Consejo de Mayo, órgano de consulta convocado por el presidente Javier Milei. Según indicaron este martes, establecieron 10 lineamientos básicos para reimpulsar el funcionamiento del país y trabajar sobre 8 de ellos materializándolos en proyectos de ley que serán enviados al Congreso, entre ellos la modernización laboral y la reforma impositiva.

Adorni explicó que los debates plasmados en el informe del Consejo se traducirán en iniciativas que el Poder Ejecutivo someterá a discusión durante el periodo de sesiones extraordinarias. Entre ellos estará el proyecto de reforma laboral.

Además, todos los documentos, incluidas aquellas sugerencias planteadas por los integrantes del Consejo que no fueron tomadas, estarán publicados en el sitio oficial Argentina.gov.ar.

El Consejo de Mayo celebró su última edición de este 2025 antes de la formalización del informe final. Entre los compromisos asumidos se encuentran la defensa de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la modernización educativa y laboral, una reforma tributaria, la explotación de recursos naturales, la reforma previsional y la apertura al comercio internacional, según destacó el jefe de ministros.

Luego, el funcionario describió las principales ideas de los puntos trabajados por el Consejo.

En cuanto a la inviolabilidad de la propiedad privada, el informe propone que la Ley de Expropiaciones contemple una indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y determinada por tasadores independientes.

Respecto al equilibrio fiscal, se presentará una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit presupuestario nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y tipifica como delito el gasto sin partida presupuestaria.

En el ámbito de la reducción del gasto público, el informe señala que en 2024 el gasto consolidado de Nación, provincias y municipios descendió del 42% al 31% del Producto Bruto Interno (PBI).

En materia de educación, la propuesta otorga mayor autonomía a las provincias y a cada institución educativa. El Estado fijará contenidos mínimos comunes, pero cada escuela podrá diseñar su propio plan de estudios

La reforma tributaria incluye proyectos elaborados por el Ministerio de Economía. Entre ellos, la reforma de la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario, conocida como Inocencia Fiscal, y la implementación de un sistema simplificado de liquidación del Impuesto a las Ganancias, en el que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizará la declaración por el contribuyente.

En el capítulo de recursos naturales, el Consejo abordó la modificación de la Ley de Glaciares, que el Presidente ya anunció que enviará a sesiones extraordinarias.

La modernización laboral contempla la derogación de normas consideradas obsoletas, como la Ley de Teletrabajo, surgida durante la pandemia, que según Adorni “no obtuvo el efecto deseado”.

En cuanto a la apertura al comercio internacional, el informe sostiene que Argentina es el país más cerrado del mundo en términos relativos, debido a barreras arancelarias, paraarancelarias y a una disociación en el marco jurídico de integración global.

Adorni, recibió a cinco de seis consejeros para discutir los últimos detalles del documento conjunto. Lo rodearon en la mesa del Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los autores del proyecto de “modernización” laboral, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; el diputado nacional Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Tras ello, Adorni se presentó en la sala de conferencias y comentó alguna de las conclusiones del órgano consultivo.

“De los 10 puntos propuestos en el Consejo de Mayo, se trataron 8 ya que la coparticipación requiere la presencia de todos los gobernadores y por una cuestión de metodología no fue posible, y la reforma previsional requiere previamente la modernización laboral, si no no es sostenible. Esos dos puntos quedaron afuera”, explicó el funcionario.

En el último encuentro estuvo ausente el titular de la UOCRA, Germán Martínez. El dirigente faltó en un contexto de malestar se generado a raíz de la posibilidad de incluir la limitación de las cuotas solidarias de los sindicatos en el proyecto de reforma laboral, lo que afecta directamente el financiamiento de los gremios. Por ello, la Confederación General del Trabajo (CGT) tensó su postura.

Si bien varios consejeros aseguraron que las opiniones disidentes estarán contempladas en el documento final, Martínez evitó siquiera participar de la última edición. En la reunión pasada, el representante de la central había manifestado su disconformidad y anticipado el rechazo al primer borrador que circuló. Luego del intercambio subió al primer piso de Casa Rosada para visitar al asesor presidencial, Santiago Caputo, con quien mantiene un vínculo más fluido. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, sostuvo en aquel entonces antes de retirarse de Balcarce 50.

El documento final se plasmará en la presentación del paquete de proyectos que se girarán al Congreso, en lo que el presidente Javier Milei definió como cambios de “tercera generación”.

Fuente: Infobae