Orrego, en su segundo cumpleaños como gobernador, con el horizonte en la minería y la energía solar

En el día en que se cumplen dos años desde que asumió la gobernación de San Juan , Marcelo Orrego se refirió a su gestión y al futuro de la provincia, destacando que "todos los días con mi equipo de trabajo lo que hacemos es levantarnos muy temprano y acostarnos tarde, pero pensando siempre en los sanjuaninos". El gobernador agradeció al pueblo de San Juan: "Yo estoy muy agradecido a los sanjuaninos y siempre agradezco por la confianza que me han prestado. Sé que no me han regalado nada, me la han prestado por 1.460 días que son 4 años", analizó en rueda de prensa este miércoles.

Orrego subrayó el esfuerzo realizado, especialmente considerando que le tocó asumir "en una situación tremendamente complicada para los argentinos, una profunda crisis económica". A pesar de ese contexto, afirmó que "San Juan es una provincia que está ordenada financiera y económicamente con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y eso es gracias a todos los sanjuaninos". En ese sentido, remarcó el cumplimiento de sus promesas de campaña: "Y cumpliendo con cada una de las palabras que en alguna vez me tocó emular por ahí en un programa de gobierno y hoy estamos cumpliendo con cada uno de los compromisos y eso para mí vale mucho la pena".

Respecto a los desafíos que quedan para el segundo tramo de su gestión, el gobernador sostuvo que es limitante centrarse solo en un aspecto, ya que "todos los días los sanjuaninos tenemos que pensar en que nosotros tenemos enormes oportunidades". Aseguró: "Yo estoy convencido de que los sanjuaninos tenemos enormes oportunidades y vamos a estar preparados para los nuevos tiempos que vienen". Destacó que estar preparado significa tener "los programas, la gente que los defienda y la convicción de llevarlos adelante".

Mirando la minería y la energía

Para Orrego, el desarrollo de San Juan está íntimamente ligado a la transición energética global, según el mandatario, quien recordó que el mundo precisa dos minerales críticos, siendo el cobre "estratégico" y el litio "táctico". Recordó que San Juan está excepcionalmente posicionada, ya que "de los 10 proyectos de cobre que existen en la Argentina, seis se encuentran en la provincia de San Juan".

El gobernador remarcó que las cifras avalan el protagonismo sanjuanino, mencionando que "el 54% de las exploraciones de todo el complejo minero que se han hecho en la República Argentina, se han hecho en la provincia de San Juan y más de un 70% en relación al cobre".

Esta fortaleza minera se combina con la capacidad energética de la provincia, algo fundamental para avanzar hacia la "electromovilidad" y dejar atrás la huella de carbono. "Somos el primer productor de energía fotovoltaica del país", afirmó Orrego, detallando que "el 50% de los paneles solares instalados en la Argentina se encuentra en la provincia de San Juan". Esta "combinación perfecta entre lo que una industria y esa energía renovable" le dará a San Juan "enormes oportunidades", dijo.

Vínculos estratégicos

Orrego también destacó la complementariedad regional, tanto con provincias argentinas como con Chile. En el ámbito minero, la "Mesa del Cobre" generó un espacio que pone a San Juan en un rol protagónico junto a otras jurisdicciones como Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy, que también tienen "enormes oportunidades".

Respecto a Chile, el gobernador señaló que "la conectividad es fundamental para el turismo, que es parte de nuestra matriz productiva". Además de ser un destino turístico elegido por los sanjuaninos por la cercanía al mar, Chile es el "primer productor de cobre mundial". Orrego enfatizó la necesidad de fortalecer los lazos: "Yo creo y esto lo digo con mucha humildad que que en el futuro cada día tenemos que tener mejores vínculos y vínculos más sólidos que los que tenemos al día de la fecha".