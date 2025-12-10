miércoles 10 de diciembre 2025

La inflación en CABA vuelve a acelerarse y anticipa una nueva suba del índice nacional

El Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) registró un incremento en noviembre de 2025, superando la cifra de octubre. Este dato, que se publica antes que la medición nacional, enciende las alarmas e indica que el INDEC difundirá este jueves una cifra de inflación más elevada que en meses previos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Ciudad de Buenos Aires confirmó una nueva aceleración de precios en noviembre de 2025, cerrando el mes con ese incremento del 2,4%. Con este resultado, el acumulado de inflación en los primeros once meses del año se ubicó en 28,3%.

Proyecciones nacionales

El dato de inflación de la Capital Federal opera como un indicador adelantado de la tendencia nacional, ya que se difunde un día antes que el índice oficial del INDEC. Para los analistas privados, el organismo liderado por Marco Lavagna revelará una cifra de noviembre más alta que la de octubre, cuando el registro nacional fue de 2,3%. De hecho, algunas consultoras estiman que el nivel de inflación nacional para noviembre se acercaría al 2,5%.

Si bien el valor mensual de CABA se mantuvo dentro del rango del 2% que predomina desde septiembre, la composición interna de los aumentos activó alertas, ya que los mayores incrementos se concentraron en rubros de alto peso en el gasto de los hogares urbanos.

Los motores del aumento

El avance de los precios durante noviembre estuvo impulsado por divisiones cuyos incrementos quedaron por encima del promedio general del 2,4%. Entre las categorías que más presionaron se destacaron:

  • Recreación y Cultura: Esta división fue la que registró el mayor aumento, alcanzando el 4%. El impulso principal provino de los mayores valores en paquetes turísticos.
  • Transporte: Registró una suba del 2,9%. Gran parte de este incremento respondió a los ajustes en combustibles y lubricantes para vehículos particulares.
  • Restaurantes y Hoteles: Los valores crecieron 2,7%, impulsados por las subas en los alimentos elaborados y consumidos en restaurantes, bares y locales gastronómicos. Este capítulo mantuvo un gran dinamismo mensual, reflejando el movimiento turístico urbano y la demanda asociada a eventos.
  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: Este rubro mostró un aumento del 2,5%. El avance se explicó principalmente por los incrementos en las expensas, en los contratos de alquiler y las actualizaciones tarifarias en los servicios de electricidad y del gas natural por red. Este componente es considerado clave por su peso elevado dentro del IPCBA y porque contribuye a la persistencia inflacionaria.

Otras categorías clave que presionaron al alza fueron Salud, que mostró incrementos debido a ajustes en medicamentos y servicios médicos, y Cuidado personal y Protección social y otros bienes.

En el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, los precios tuvieron un incremento promedio del 2,2%. Dentro de esta división, los mayores impulsos fueron de Frutas (6,8%) y Carnes y derivados (4,5%).

Finalmente, la dinámica de los precios muestra que los Servicios acumularon un alza de 32,4% en los primeros once meses del año, mientras que los Bienes acumularon un 22%. La variación mensual de los bienes y servicios no regulados se mantuvo superior al 2%, consolidando la presión de la inflación núcleo.

El aumento de la inflación porteña, especialmente impulsado por servicios y gastos asociados a la vivienda y el transporte, indica que los hogares urbanos continuarán sintiendo la presión de los precios, una tendencia que se espera sea confirmada a nivel nacional este jueves.

