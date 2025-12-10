Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Hace un poco más de un mes, durante toda una mañana, el fiscal Roberto Ginsberg y su equipo de UFI CAVIG intentaron formalizar penalmente el delito de desobediencia a una orden judicial y amenazas contra un abogado sanjuanino con alto perfil en redes sociales, precisamente Jorge Emanuel Aguilar Zeballos , conocido como el “abogado fit”.

Violencia de género El "abogado fit" sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex

Esa audiencia se dilató y mucho por los diferentes planteos que realizó el abogado defensor de Aguilar Zeballos. En primer lugar pidió la recusación del juez de Garantías Javier Figuerola por una supuesta relación previa entre ambos. El juez no hizo lugar y dijo que seguiría al frente. Luego, la defensa recusó a Ginsberg porque él habría actuado en otros legajos donde Aguilar Zeballos estaba involucrado.

La audiencia de formalización no se realizó y se iba a retomar a los pocos días. No ocurrió. En el medio, el defensor oficial Martín García solicitó por escrito la recusación del juez Figuerola y la resolución quedó en manos de un juez de impugnación.

El juez de Impugnación Maximiliano Blejman resolvió sobre esta presentación y no le hizo lugar a la recusación presentada por el abogado defensor de Aguilar Zeballos, esto quiere decir que el juez de Garantías seguirá siendo Javier Figuerola.

Por otro lado, la recusación de Ginsberg todavía no ha sido resuelta. La que debe resolver si Ginsberg sigue al frente o no de la causa es la fiscal Claudia Ruiz Carignano, la otra fiscal coordinadora de UFI CAVIG. Fuentes allegadas expresaron que todavía no está la resolución.

Fundamentación del juez Blejman

El Tribunal de Impugnaciones, representado por el Juez Maximiliano Blejman, resolvió no hacer lugar a la recusación presentada por la defensa de Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, imputado por el delito de desobediencia a una orden judicial en una denuncia radicada por una joven. La defensa había solicitado apartar al juez de Garantías, Javier Figuerola, y al fiscal interviniente Roberto Ginsberg, alegando falta de imparcialidad y pérdida de objetividad.

La presentación cuestionaba supuestos vínculos políticos y laborales previos entre el magistrado y la denunciante, así como su intervención en un legajo anterior relacionado con las mismas partes. Sin embargo, el Tribunal concluyó que no se acreditaron vínculos laborales, jerárquicos, políticos ni personales de gravedad que comprometieran la independencia o imparcialidad del juez, según lo exige el Código Procesal Penal.

Asimismo, el fallo destacó que la intervención de Figuerola en un caso anterior no constituye causal válida de recusación, ya que no existía identidad de objeto procesal ni decisiones que pudieran comprometer su objetividad. El Tribunal también remarcó que la recusación debe interpretarse de manera restrictiva, dado que implica desplazar al juez natural del caso.

En cuanto al trámite de la recusación, se dejó asentado que el procedimiento seguido por el magistrado se ajustó a lo previsto por la normativa, rechazando el planteo de nulidad formulado por la defensa.

Con base en estos argumentos, el Tribunal resolvió rechazar la recusación contra el Figuerola y ordenó continuar la tramitación de la causa bajo su intervención.

De qué se lo acusa al “abogado fit” sanjuanino

No se sabe en detalle el delito que Fiscalía quiere imputarle a Aguilar Zeballos porque no está hecha la formalización. De igual manera, en audiencia se dijo que es por desobediencia a una orden judicial y amenazas simples en perjuicio de su expareja.

Fuentes allegadas manifestaron que la presunta víctima había solicitado una perimetral contra el abogado. Medidas de protección que fueron otorgadas por el juez Figuerola. Esta medida no habría sido cumplida, ya que la denunciante manifestó que Aguilar Zeballos se acercó a ella en la vía pública y la amenazó.

El Jury desestimó la denuncia del “abogado fit” contra el juez de Menores, Jorge Toro

El Jurado de Enjuiciamiento de San Juan decidió desestimar la denuncia presentada por el abogado Emanuel Aguilar contra el juez Jorge Toro, actual magistrado Penal Juvenil y titular del Primer Juzgado de Niñez y Adolescencia. Con esta resolución, quedó establecido que el magistrado no será sometido a proceso y continuará en su cargo.

La presentación había sido realizada por Aguilar Zeballos en su rol de padre, alegando que Toro demoraba la revinculación con su hija. Tras ingresar la denuncia, el trámite avanzó conforme a los pasos previstos por la normativa: primero se dio vista al juez para que realizara su descargo, instancia en la que respondió con un escrito detallando las medidas adoptadas para facilitar el reencuentro entre la niña y su progenitor.

Posteriormente, la causa pasó a la etapa previa a un eventual proceso, donde se evaluó si correspondía formular una acusación o desestimar la presentación. Finalmente, el órgano decidió que no existían elementos que configuraran una falta grave que justificara la apertura de un juicio político, por lo que la denuncia fue archivada.