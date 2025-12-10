Le pidió fotos intimas a la hermana de su amigo, quedó al descubierto y ahora admitió su responsabilidad

En la mañana de este miércoles, un joven identificado como Gustavo D. fue condenado en un juicio abreviado por el delito de grooming. La fiscalía de UFI ANIVI lo acusó del este delito porque le pidió fotos íntimas a una chica de 15 años a través de las redes sociales.

Esta situación salió a luz cuando la menor se lo contó a sus familiares. Un día Gustavo, que es amigo del hermano mayor de la damnificada, fue a la vivienda de su amigo y la familia -ya al tanto de la situación- lo increpó.

El caso se denunció en UFI ANIVI y las pruebas recabadas durante la investigación dejaron en claro que el hecho existió. Finalmente, el único sospechoso admitió su autoría en un juicio abreviado y aceptó la pena de 6 meses de prisión condicional por ser responsable del delito de grooming.

Este sujeto además no podrá acercarse a un radio de 400 metros con la víctima y su grupo familiar por el término de 2 años.