miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
UFI ANIVI

Le pidió fotos intimas a la hermana de su amigo, quedó al descubierto y ahora admitió su responsabilidad

El acusado fue increpado por los familiares de la menor cuando fue a visitar a su amigo. En ese momento, la víctima tenía 15 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

En la mañana de este miércoles, un joven identificado como Gustavo D. fue condenado en un juicio abreviado por el delito de grooming. La fiscalía de UFI ANIVI lo acusó del este delito porque le pidió fotos íntimas a una chica de 15 años a través de las redes sociales.

Lee además
caso de grooming: 7 meses de condicional para un cajero que hostigaba sexualmente a una menor de 13 anos
Juicio abreviado

Caso de grooming: 7 meses de condicional para un cajero que hostigaba sexualmente a una menor de 13 años
Ratifican la prisión preventiva para Samuel Aguirre, acusado de matar a puñaladas a un vecino en Pocito
Crimen violento

Ratifican la prisión preventiva al acusado de matar a puñaladas a un vecino en Pocito

Esta situación salió a luz cuando la menor se lo contó a sus familiares. Un día Gustavo, que es amigo del hermano mayor de la damnificada, fue a la vivienda de su amigo y la familia -ya al tanto de la situación- lo increpó.

El caso se denunció en UFI ANIVI y las pruebas recabadas durante la investigación dejaron en claro que el hecho existió. Finalmente, el único sospechoso admitió su autoría en un juicio abreviado y aceptó la pena de 6 meses de prisión condicional por ser responsable del delito de grooming.

Este sujeto además no podrá acercarse a un radio de 400 metros con la víctima y su grupo familiar por el término de 2 años.

Temas
Seguí leyendo

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Reconoció que intentó incendiar la casa de su expareja y le dieron dos años de prisión condicional

Un delivery de PedidosYa fue atropellado por otro motociclista que se dio a la fuga en Rawson

Buscan intensamente a una mujer desaparecida en San Juan

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Intentó quemar la casa de su ex y terminó con una condena en suspenso en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Imagen ilustrativa
Estafa informática

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

La estremecedora carta que le dejó a su mujer el hombre que mató a su pequeño hijo y se suicidó
Horror

La estremecedora carta que le dejó a su mujer el hombre que mató a su pequeño hijo y se suicidó

Te Puede Interesar

Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396m2 mejorados, minishopping y tecno a full
Día histórico

Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396m2 mejorados, minishopping y tecno a full

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caso de grooming: 7 meses de condicional para un cajero que hostigaba sexualmente a una menor de 13 años
Juicio abreviado

Caso de grooming: 7 meses de condicional para un cajero que hostigaba sexualmente a una menor de 13 años

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile 

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Marcelo Orrego en su asunción en 2023. video
Balance

Orrego, en su segundo cumpleaños como gobernador, con el horizonte en la minería y la energía solar

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil
Fallo

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil