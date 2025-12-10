Radicaron una denuncia por presunta mala praxis tras la muerte de un sanjuanino de 64 años

Una denuncia penal por presunta mala praxis fue radicada el pasado viernes ante la UFI de Delitos Especiales por la muerte de José Mario Ramírez, un hombre de 64 años que falleció el 27 de noviembre en el Hospital Rawson, luego de haber sido atendido días antes por profesionales del Hospital Marcial Quiroga .

La presentación fue realizada por su hijo, Juan Ramírez, con el patrocinio de la abogada Elisa Navarro, quien solicitó que se investigue el accionar del personal médico que intervino en la atención del paciente, sin perjuicio de otros profesionales que puedan surgir durante la investigación.

Los hechos denunciados

Según la denuncia, el hombre ingresó el 11 de noviembre, alrededor de las 19:45, al Hospital Marcial Quiroga por un cuadro de hipertensión arterial. Fue controlado y se le indicó la administración de suero, sin que se le informara a la familia la colocación de una sonda vesical.

Acorde la presentación judicial, durante la madrugada del 12 de noviembre, el paciente -quien permanecía internado- se levantó para ir al baño y allí su hijo advirtió una importante pérdida de sangre proveniente de la zona pélvica. La denuncia sostiene que, en ese contexto, el familiar pidió asistencia médica y que la respuesta fue insuficiente.

Ante la situación, el hijo decidió retirarlo del lugar y buscar ayuda en la Comisaría 13ª, donde intentaron gestionar una ambulancia, pero -según el relato- no se habría conseguido móvil disponible. Finalmente, el hombre fue trasladado a su domicilio y, horas después, llevado en remis al Hospital Rawson, donde fue internado de urgencia.

Internación y fallecimiento

Ya en el Hospital Rawson, el paciente fue sometido a una cirugía y alojado en terapia intensiva. La familia señaló que, con el correr de los días, había mostrado signos de mejoría, hasta que el 27 de noviembre fueron notificados de su fallecimiento.

El caso tomó estado público ese mismo día, cuando el entorno familiar denunció públicamente una posible negligencia médica contra los profesionales del Hospital Marcial Quiroga. También manifestaron que intentaron realizar una denuncia con anterioridad, pero que no habrían podido concretarla en ese momento.

Qué pide la denuncia

En el escrito presentado ante la Justicia, la familia solicitó:

La realización de una autopsia completa

El secuestro de las historias clínicas de ambos hospitales

La citación de los profesionales intervinientes

Además, se adjuntó documentación médica, estudios previos y una planilla con los nombres de quienes habrían estado de guardia durante la internación de Ramírez.

La denuncia quedó radicada en la UFI Delitos Especiales, que deberá determinar si existieron responsabilidades penales en la atención brindada y si el fallecimiento guarda relación directa con los hechos denunciados.