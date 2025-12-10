miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en Chile

Comprar un 0km en Chile cuesta hasta un tercio menos que en San Juan, pero hay trabas

Un auto de cinco puertas y aire acondicionado cuesta en el vecino país 12.506 dólares mientras que en Argentina se consigue a 17.778 dólares un modelo similar. Con las camionetas, los precios varían más. Quiénes pueden comprar autos en Chile sin problemas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
autos chile

Los autos en Chile salen más baratos como la indumentaria y la electrónica. No producen en el país, tienen las importaciones liberadas y pagan menos impuestos. Es por ello que hay una multiplicidad de marcas y modelos, muchos de los cuales no llegan a Argentina. Quizás por la imposibilidad de comprar un vehículo en Chile, los argentinos tienen una fijación con los precios y las diferencias abismales entre ambos territorios. Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, mientras un auto Chevrolet Kovacs -similar al Onix- se consigue a 12.506 dólares en Chile, en Argentina uno similar no vale menos de $25.560.900, un tercio más. Con las camionetas, la diferencia es mayor. Quiénes son los únicos residentes argentinos que pueden comprar un auto o camioneta sin pagar impuestos.

Lee además
agua negra: el paso a paso para cruzar a chile sin demoras
Tiempo en Chile

Agua Negra: el paso a paso para cruzar a Chile sin demoras
Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra.
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Un auto Chevrolet de cinco puertas, con aire acondicionado cuesta 11.580.000 de pesos chilenos (12506 dólares, 17980426 pesos argentinos). Un modelo similar en San Juan vale $25.560.900, un tercio más que en Chile. Con las camionetas la diferencia es mayor: mientras que en Chile la modelo Colorado cuesta 37.700.000 pesos chilenos (40.716 dólares, 58.539.184 pesos argentinos) en nuestro país un modelo similar (Silverado) vale 100.650.000 de pesos.

image

Es más barato comprar un auto en Chile que en Argentina principalmente por la baja carga impositiva chilena (bajos aranceles de importación y tasas) en comparación con los altos impuestos y tasas en Argentina, sumado a la devaluación del peso argentino y la inflación, lo que hace que los autos en Chile sean considerablemente más accesibles, incluso modelos similares que en Argentina son hasta un 50% más caros.

image

Los únicos que viven en Argentina y pueden comprar autos en Chile sin pagar impuestos son los chilenos que residen temporalmente en el país.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan esperan ser llamados tras el OK de Mendoza a un proyecto de cobre: "Tenemos experiencia minera para desarrollar y trabajar"

Efecto dominó: también subió el precio del GNC en San Juan

El 2025 cerró con un dato inesperado: el metro cuadrado aumentó poco y marcó el menor salto en cinco años

Suben las acciones y los bonos argentinos antes de la colocación del nuevo bono del Gobierno

San Juan y Chile acordaron las Veranadas Temporada 2025-2026: las condiciones del trato

Cómo evitar ser víctima de robos en Chile y cómo pedir ayuda, según la embajada argentina

Caen las acciones argentinas y los bonos en la previa de la nueva colocación de deuda en dólares

Así se viene el nuevo esquema nacional de subsidios para la luz, explicado por el EPRE Mendoza, ¿en San Juan también?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El costo del metro cuadrado en San Juan tuvo en 2025 su menor suba en cinco años y construir una casa tipo ya supera los $107 millones, según el CIRCOT.
En San Juan

El 2025 cerró con un dato inesperado: el metro cuadrado aumentó poco y marcó el menor salto en cinco años

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Imagen ilustrativa
Estafa informática

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil
Fallo

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil

Te Puede Interesar

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra
Impacto cuyano

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió
Educación

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió

Comprar un 0km en Chile cuesta hasta un tercio menos que en San Juan, pero hay trabas
Tiempo en Chile

Comprar un 0km en Chile cuesta hasta un tercio menos que en San Juan, pero hay trabas

Ya podés escuchar el capítulo XXX de Historias del Crimen en Spotify: fútbol, tragos y una noche imborrable en Villa El Tango
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXX de Historias del Crimen en Spotify: fútbol, tragos y una noche imborrable en Villa El Tango