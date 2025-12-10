Comprar un 0km en Chile cuesta hasta un tercio menos que en San Juan, pero hay trabas

Los autos en Chile salen más baratos como la indumentaria y la electrónica. No producen en el país, tienen las importaciones liberadas y pagan menos impuestos. Es por ello que hay una multiplicidad de marcas y modelos, muchos de los cuales no llegan a Argentina. Quizás por la imposibilidad de comprar un vehículo en Chile, los argentinos tienen una fijación con los precios y las diferencias abismales entre ambos territorios. Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, mientras un auto Chevrolet Kovacs -similar al Onix- se consigue a 12.506 dólares en Chile, en Argentina uno similar no vale menos de $25.560.900, un tercio más. Con las camionetas, la diferencia es mayor. Quiénes son los únicos residentes argentinos que pueden comprar un auto o camioneta sin pagar impuestos.

Un auto Chevrolet de cinco puertas, con aire acondicionado cuesta 11.580.000 de pesos chilenos (12506 dólares, 17980426 pesos argentinos). Un modelo similar en San Juan vale $25.560.900, un tercio más que en Chile. Con las camionetas la diferencia es mayor: mientras que en Chile la modelo Colorado cuesta 37.700.000 pesos chilenos (40.716 dólares, 58.539.184 pesos argentinos) en nuestro país un modelo similar (Silverado) vale 100.650.000 de pesos.

image

Es más barato comprar un auto en Chile que en Argentina principalmente por la baja carga impositiva chilena (bajos aranceles de importación y tasas) en comparación con los altos impuestos y tasas en Argentina, sumado a la devaluación del peso argentino y la inflación, lo que hace que los autos en Chile sean considerablemente más accesibles, incluso modelos similares que en Argentina son hasta un 50% más caros.

image

Los únicos que viven en Argentina y pueden comprar autos en Chile sin pagar impuestos son los chilenos que residen temporalmente en el país.