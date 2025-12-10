miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

Suben las acciones y los bonos argentinos antes de la colocación del nuevo bono del Gobierno

La plaza financiera opera expectante de la vuelta al mercado con el Bonar 2029N. El S&P Merval gana 1,3% y vuelve a superar los 3 millones de puntos. Los bonos ganan un 0,6% promedio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las acciones argentinas están teniendo una buena jornada en los mercados.

Las acciones argentinas están teniendo una buena jornada en los mercados.

Las acciones y los títulos públicos argentinos son negociados este miércoles con ganancias, en medio de una operatoria expectante de la emisión del nuevo bono Bonar 2029N en el mercado local, una “prueba de fuego” para determinar las exigencias de los inversores para ampliar la tenencia de deuda soberana en cartera.

Lee además
El dólar oficial sufre una leve caída de su valor después de que se anunciase el bono que Argentina pondrá en el mercado.
Mercados

Tras el anuncio de la colocación de un nuevo bono, baja el dólar y el mercado repunta
Autoridades sanjuaninas y chilenas acordaron las veranadas 2025-2026. Tal como sucedió durante la temporada pasada -foto- la provincia controlará la actividad en la Cordillera.
Actividad en la Cordillera

San Juan y Chile acordaron las Veranadas Temporada 2025-2026: las condiciones del trato

A las 12:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanza un 0,9%, en los 3.020.000 puntos,

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street regresan los precios al alza, encabezados por los papeles de Loma Negra (-3,4%).

Los bonos soberanos en dólares progresan un 0,6% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan estabilizado en 631 puntos básicos.

“La mirada del mercado hoy miércoles pasará principalmente por las licitaciones del Tesoro, tanto en dólares como en pesos. Se licita hoy el nuevo Bonar 2029, que marca la primera emisión en dólares del soberano desde 2018, aunque esta vez es bajo ley local. El foco estará en qué tantas ofertas se reciben, qué monto se coloca, y sobre todo la tasa de rendimiento del bono, con el Gobierno apuntando a mostrar una tasa de un dígito”, precisó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“En ese sentido, tomaron algunas medidas regulatorias para impulsar la demanda, buscando ese objetivo de tasa. Por su parte, la licitación en pesos también se llevará parte de las miradas, con vencimientos con privados que ascienden a cerca de $13 billones”, agregó Franco.

Un informe de Max Capital destacó un “incentivo para participar, en este caso para jugadores offshore, proviene de la posibilidad de beneficiarse del arbitraje entre los precios de los bonos en dólares onshore y offshore (el ‘canje’ entre dólares offshore y dólares en Argentina). Ese beneficio ronda el 2% (60 puntos básicos) y, aunque es puramente transitorio por la naturaleza de la licitación, podría atraer cierta participación, aunque en principio no suficiente para llevar los YTM (Yield to Maturity o Rendimiento al Vencimiento) por debajo del 9%, como se ha rumoreado".

Los analistas de Rava Bursátil subrayaron que “la Argentina ensaya el retorno al mercado de deuda con la emisión del Bonar 2029N bajo ley local. Este bono bullet, que paga capital al vencimiento en 2029, ofrece un cupón anual de 6.5%, pagadero semestralmente. El objetivo principal es obtener dólares para afrontar vencimientos de capital en enero y descomprimir el corto plazo".

“El índice Merval en dólares encuentra una resistencia marcada en los 2.050 puntos, lo que sugiere un techo a corto plazo mientras se esperan avances concretos en las reformas políticas y económicas pendientes. El sector financiero y el energético mantienen una valoración positiva. Por otro lado, las acciones del sector bancario, si bien podrían beneficiarse de la baja del riesgo país, todavía deben recomponer sus indicadores de rentabilidad”, añadieron desde Rava.

“Después de un año marcado por la incertidumbre y volatilidad, las perspectivas para la renta variable en 2026 lucen optimistas”, sostuvo Balanz Capital.

Este miércoles también tendrá incidencia la decisión sobre el ajuste de tasas de la Reserva Federal de los EEUU, que se conocerá a las 15 horas de Argentina, y la posterior conferencia de prensa que brindará el presidente del banco central norteamericano, Jerome Powell. Los analistas prevén un recorte de 25 puntos básicos de la tasa de interés, en medio de divisiones internas y con un panorama estadístico incompleto tras el cierre del gobierno de EEUU, según informó la agencia Reuters.

“Los mercados podrían enfrentar un escenario de volatilidad moderada, con la política monetaria en Estados Unidos como factor decisivo. Si la Reserva Federal mantiene una postura restrictiva, el dólar podría fortalecerse, presionando a las economías emergentes y a los mercados de materias primas”, evaluó Felipe Mendoza, CEO IMB Capital Quants.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Cómo evitar ser víctima de robos en Chile y cómo pedir ayuda, según la embajada argentina

Caen las acciones argentinas y los bonos en la previa de la nueva colocación de deuda en dólares

Así se viene el nuevo esquema nacional de subsidios para la luz, explicado por el EPRE Mendoza, ¿en San Juan también?

Luis Caputo anunció una nueva baja de las retenciones al campo: la soja pasará a tributar el 24%

Personal de casas particulares: el gobierno oficializó un aumento y un extra para diciembre

En San Juan, cuál es el horizonte laboral de la nueva fábrica de paneles en Pocito

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000

ANSES depositará a fin de mes $322.000 a todas estas personas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Autoridades sanjuaninas y chilenas acordaron las veranadas 2025-2026. Tal como sucedió durante la temporada pasada -foto- la provincia controlará la actividad en la Cordillera.
Actividad en la Cordillera

San Juan y Chile acordaron las Veranadas Temporada 2025-2026: las condiciones del trato

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Imagen ilustrativa
Estafa informática

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

La estremecedora carta que le dejó a su mujer el hombre que mató a su pequeño hijo y se suicidó
Horror

La estremecedora carta que le dejó a su mujer el hombre que mató a su pequeño hijo y se suicidó

Te Puede Interesar

Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396m2 mejorados, minishopping y tecno a full
Día histórico

Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396m2 mejorados, minishopping y tecno a full

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caso de grooming: 7 meses de condicional para un cajero que hostigaba sexualmente a una menor de 13 años
Juicio abreviado

Caso de grooming: 7 meses de condicional para un cajero que hostigaba sexualmente a una menor de 13 años

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile 

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Marcelo Orrego en su asunción en 2023. video
Balance

Orrego, en su segundo cumpleaños como gobernador, con el horizonte en la minería y la energía solar

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil
Fallo

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil