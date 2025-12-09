Así se viene el nuevo esquema nacional de subsidios para la luz, explicado por el EPRE Mendoza, ¿en San Juan también?

El nuevo esquema nacional de subsidios impactará en la boleta de luz desde enero. En el EPRE Mendoza explicaron cómo será, mientras en San Juan aun no hay detalles.

El Gobierno de Javier Milei avanza con un cambio en la política de subsidios sobre la boleta de luz y desde enero dejara atrás la segmentación N1, N2 y N3 por “subsidios focalizados”. En Mendoza, la titular del EPRE explicó cómo se aplicará el esquema, en el cual los usuarios perderán muchos beneficios.

En San Juan todavía no hay precisiones oficiales sobre cómo se verá reflejado en las facturas.

En Mendoza, en cambio, la presidenta del EPRE, Andrea Salinas, anticipó a Diario Uno cómo funcionará el nuevo esquema de “subsidios focalizados”, lo que permite asomarse a lo que podría ocurrir también en la provincia.

Según detalló, el nuevo sistema -que regirá en todo el país- elimina los niveles de segmentación y clasifica a los usuarios simplemente en subsidiados o no subsidiados, con un tope de ingresos más estricto que el vigente hasta ahora.

Actualmente, los hogares considerados N3 (ingresos medios) acceden al beneficio si están entre 1 y 3,5 Canastas Básicas Alimentarias (CBA). Con el nuevo esquema nacional, el límite baja a 3 CBA. Salinas dio un ejemplo de Mendoza, donde la CBA de octubre fue de $447.864,14, el tope actual de $1.567.524 caerá a $1.343.592,42.

Aunque es probable que el criterio sea el mismo en San Juan, desde el EPRE local no brindaron confirmación ni detalles y pidieron paciencia antes de comunicar detalles.

Tope de consumo y más

Además del límite de ingresos, el Gobierno nacional fijó un máximo de 300 kW bimestrales para quienes quieran mantener el beneficio. El subsidio no será sobre el valor pleno del kilovatio, sino sobre un porcentaje del mismo.

Salinas explicó que inicialmente el subsidio alcanzará el 75% del kW, y ese porcentaje comenzará a reducirse gradualmente a lo largo del año.

La funcionaria también confirmó que el RASE sigue vigente, por lo que quienes ya están inscriptos no deben volver a anotarse. Solo deben hacerlo quienes nunca completaron el registro.

Quiénes conservan el subsidio

De acuerdo a la información brindada por el EPRE mendocino a Diario Uno:

Los actuales N2 (ingresos bajos, menos de 1 CBA) mantendrán el beneficio. Hoy cuentan con un techo de 700 kW bimestrales y un subsidio del 65%.

Los N3 lo conservarán mientras no hayan aumentado sus ingresos. Para este grupo, el límite es de 500 kW bimestrales y el subsidio llega al 50%.

El anuncio se dio en medio de una actualización estacional de costos de abastecimiento definida por la Secretaría de Energía, con un impacto estimado del 0,6% en las facturas mendocinas. Además, la resolución nacional 484 abrió una instancia de consulta pública para terminar de refrendar la conversión al nuevo esquema de subsidios.