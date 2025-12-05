viernes 5 de diciembre 2025

Desde enero

El Gobierno nacional quita subsidios de luz en countries cordobeses: ¿puede pasar en San Juan?

La Nación recategorizó a casi 3.000 hogares de countries y barrios cerrados en Córdoba y perderán los subsidios desde enero. La preocupación en San Juan.

Por Elizabeth Pérez
&nbsp;La quita de subsidios en countries de Córdoba encendió el interrogante de qué pasará en San Juan.&nbsp;

 La quita de subsidios en countries de Córdoba encendió el interrogante de qué pasará en San Juan. 

Luego de conocerse hace unos días la decisión del Gobierno nacional de recortar y restringir en todo el país los subsidios de luz y gas a partir de enero de 2026, este viernes avanzó con recategorizaciones en barrios cerrados de Córdoba. La noticia inevitablemente encendió señales de preocupación en San Juan.

La disposición 6/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial de la Nación, de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, dependiente del Ministerio de Economía indica que recategorizó a 2.854 usuarios residenciales de energía que viven en 80 countries y barrios cerrados de Córdoba. Estos usuarios perderán los subsidios a partir de enero próximo por vivir "en áreas geográficas de alto poder adquisitivo, que representan manifiesta capacidad contributiva".

Este procedimiento replica la auditoría previa realizada en el AMBA y en Puerto Madero, donde se habían detectado 15.518 usuarios con subsidios indebidos. Sumadas ambas etapas, el ahorro fiscal estimado es de $3.560 millones, según publicaron diarios nacionales.

Este recorte de subsidios aplicado en Córdoba volvió a instalar una pregunta incómoda en San Juan: ¿puede la depuración nacional del padrón energético avanzar también aquí?

Consultadas por Tiempo de San Juan, fuentes oficiales confirmaron que la disposición difundida este viernes tiene alcance exclusivamente para Córdoba y que no incluye a San Juan, al menos por el momento.

Sin embargo, el operativo nacional de depuración -que se aplicó primero en el AMBA, luego en Puerto Madero y ahora en Córdoba- deja abierta la posibilidad de que nuevas provincias sean evaluadas bajo los mismos criterios en los próximos meses.

Esa posibilidad adquiere mayor dimensión teniendo en cuenta que desde enero entrarán en vigencia los nuevos topes de consumo, la eliminación de la zona fría y un esquema que, según cálculos oficiales, hará que el 45% de los hogares argentinos pierda los subsidios.

La "zona fría" en San Juan

Tiempo publicó el lunes pasado que la decisión del Gobierno nacional de restringir y recortar subsidios desde enero de 2026 dejará a al menos 350.000 sanjuaninos o 123.000 familias frente a aumentos considerables por la eliminación de la denominada Zona fría en el servicio de gas. También se anticipó medidas restrictivas en el servicio de luz cuyo impacto aún no se conoce.

Lo que sí se anticipó es que la provincia trabaja en una estrategia propia para afrontar esta medida y también se viene una discusión legislativa para revisar los criterios de asistencia. Lo cierto es que el caso de Córdoba conocido hoy suma un antecedente que inevitablemente enciende alertas locales.

