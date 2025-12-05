ANSES depositará $150.224 en diciembre 2025: a quiénes

A partir del mes de diciembre 2025 se acreditarán nuevas cifras para las asignaciones ( ANSES ) que perciben miles de familias. El porcentaje de la actualización sale del último índice publicado por el INDEC y se traslada directamente a los pagos que realiza el organismo previsional.

Entre las prestaciones más beneficiadas están la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar , dos herramientas esenciales para acompañar a hogares con menores a cargo.

Quiénes acceden a la AUH de ANSES

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a hogares con chicos menores de 18 años, salvo en casos de discapacidad, donde no existe tope de edad. El beneficio alcanza a quienes se encuentren dentro de alguno de estos grupos:

Personas sin trabajo.

Trabajadores informales.

Empleadas y empleados del servicio doméstico.

Monotributistas sociales.

Para que un adulto pueda solicitarla, debe ser argentino y vivir en el país o ser extranjero o naturalizado con al menos dos años de residencia comprobada. El organismo además exige la presentación anual de la Libreta AUH, documento que valida controles de salud, educación y vacunación de cada menor vinculado al cobro.

Monto de la AUH en diciembre

Con la última actualización, la ayuda por cada hijo pasa a $122.467. Como todos los meses, ANSES deposita solo el 80% en forma directa y retiene el resto hasta que el titular entregue la Libreta AUH.

Entonces en diciembre el pago efectivo quedará en $97.974 por cada menor habilitado. Pero en el caso de chicos con discapacidad, el valor total sube a $398.697, con un depósito de $318.957.

Tarjeta Alimentar: montos de diciembre según cantidad de hijos

El programa alimentario complementa la AUH y se deposita junto con la asignación. Los valores estipulados para diciembre son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Con estos importes, el total que recibirán los hogares queda así:

Hogares con 1 hijo:

AUH: $97.974

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $150.224

Hogares con 2 hijos:

AUH: $195.948

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $277.884

Hogares con 3 hijos: