viernes 5 de diciembre 2025

Importante

ANSES depositará $150.224 en diciembre 2025: a quiénes

ANSES definió nuevos valores para la ayuda estatal y fijó aumentos que se basan en su sistema de ajuste.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A partir del mes de diciembre 2025 se acreditarán nuevas cifras para las asignaciones (ANSES) que perciben miles de familias. El porcentaje de la actualización sale del último índice publicado por el INDEC y se traslada directamente a los pagos que realiza el organismo previsional.

Entre las prestaciones más beneficiadas están la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, dos herramientas esenciales para acompañar a hogares con menores a cargo.

Quiénes acceden a la AUH de ANSES

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a hogares con chicos menores de 18 años, salvo en casos de discapacidad, donde no existe tope de edad. El beneficio alcanza a quienes se encuentren dentro de alguno de estos grupos:

  • Personas sin trabajo.

  • Trabajadores informales.

  • Empleadas y empleados del servicio doméstico.

  • Monotributistas sociales.

Para que un adulto pueda solicitarla, debe ser argentino y vivir en el país o ser extranjero o naturalizado con al menos dos años de residencia comprobada. El organismo además exige la presentación anual de la Libreta AUH, documento que valida controles de salud, educación y vacunación de cada menor vinculado al cobro.

Monto de la AUH en diciembre

Con la última actualización, la ayuda por cada hijo pasa a $122.467. Como todos los meses, ANSES deposita solo el 80% en forma directa y retiene el resto hasta que el titular entregue la Libreta AUH.

Entonces en diciembre el pago efectivo quedará en $97.974 por cada menor habilitado. Pero en el caso de chicos con discapacidad, el valor total sube a $398.697, con un depósito de $318.957.

Tarjeta Alimentar: montos de diciembre según cantidad de hijos

El programa alimentario complementa la AUH y se deposita junto con la asignación. Los valores estipulados para diciembre son:

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Con estos importes, el total que recibirán los hogares queda así:

Hogares con 1 hijo:

  • AUH: $97.974

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Total: $150.224

Hogares con 2 hijos:

  • AUH: $195.948

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

  • Total: $277.884

Hogares con 3 hijos:

  • AUH: $293.922

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

  • Total: $401.984

Temas
