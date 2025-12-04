ANSES confirmó un nuevo bono para jubilados: cuál es el monto a cobrar

Luego de conocerse la inflación de octubre , la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) anunció un incremento del 2,3% en sus prestaciones durante diciembre. De esta manera, las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros programas, tendrá un ajuste en sus montos.

Sin embargo, el organismo anunció la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para un grupo específico de adultos mayores, que deben cumplir con una serie de requisitos importantes antes de solicitarlo. Este monto extra, además, se presenta como un alivio para el bolsillo durante el último mes del año.

Quiénes pueden cobrar el bono completo

Este bono de $70.000 se entregará completo únicamente a las personas que cobran la jubilación mínima, que en diciembre será de $340.879,59. Con ese refuerzo, el ingreso mensual sube a $410.879,59 y, al agregar el aguinaldo, el monto total alcanza $581.319,38.

Para quienes perciben un haber entre $340.879,59 y $410.879,59, el refuerzo será menor y ajustado de manera que nadie supere ese tope. En cambio, quienes ya cobran más de $410.879,59 no recibirán el bono, ya que ANSES lo destina exclusivamente a los jubilados con ingresos más bajos.

Cómo queda la jubilación mínima y qué montos finales se pagan

Jubilación mínima: $340.879,59

$340.879,59 Bono: $70.000

$70.000 Total: $410.879,59

$410.879,59 Con aguinaldo: $581.319,38

Además, ANSES actualizó otros montos clave para diciembre. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $479.055,50, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez se ubican en $427.923,56.

Las beneficiarias del programa para Madres de siete hijos pasan a cobrar $581.319,38, ya que este plan se ajusta al valor de la jubilación mínima. En el otro extremo, la jubilación máxima alcanza los $3.440.695,38.

Calendario de pagos ANSES para jubilados y PNC en diciembre 2025

Jubilados con haberes mínimos

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

Pensión No Contributiva (PNC)