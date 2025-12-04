Pacman Fernández y Carabello, cara a cara: San Juan palpitó una noche histórica de boxeo por el título mundial

San Juan ya respira boxeo. Este jueves, en la sala Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni , el sanjuanino Exequiel “Pacman” Fernández y el venezolano Rodrigo René Carabello se vieron cara a cara en la conferencia de prensa oficial, a horas de protagonizar una velada histórica. Posteriormente, ambos pasaron por la balanza y dieron con el peso requerido (66.5kg), quedando formalmente habilitados para disputar el título mundial Gold de la AMB en la categoría Welter.

Necesaria transparencia La AFA, bajo la lupa de la Inspección General de Justicia: "Tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares"

Del 5 al 7 de diciembre El Cordillera Cup en San Juan suma acción con el Formato Americano y confirma figuras de peso en sus categorías principales

Con el pesaje cumplido sin contratiempos, las expectativas crecieron en el Cantoni, donde autoridades provinciales, organizadores y referentes del boxeo nacional hablaron del evento. Pablo Tabachnik , secretario de Deportes , celebró la posibilidad de que la pelea se realice en la provincia y destacó el respaldo institucional: “Es importantísimo que Exequiel pueda pelear ante su gente y buscar un sueño en el que viene trabajando desde hace tiempo. Mañana este estadio se va a engalanar para una fiesta deportiva”.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 12.53.45

Fito Fernández, organizador de la velada, entrenador y hermano del protagonista sanjuanino, expresó la mezcla de nervios y orgullo que vive la familia del boxeador: “Estoy ansioso pero muy feliz. Gracias al trabajo del Gobierno de San Juan, del Club Julio Mocoroa y de todos los que se sumaron, esto es posible. Por primera vez en la historia tendremos un título mundial en casa”.

Desde la Federación Argentina de Boxeo, el fiscalizador Hernán Salvio pidió al público dimensionar la trascendencia del combate. Explicó que la AMB no suele conceder títulos de este nivel en el país y que San Juan tiene mañana “la oportunidad de vivir algo histórico”.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 12.53.44 (2)

"Pacman", por su parte habló con emoción: “Gracias a todos por hacer posible esto. He trabajado con sacrificio y esfuerzo para que mañana el título se quede en casa. Va a ser una buena pelea: tanto mi rival como yo estamos listos para darlo todo”. Del otro lado, Rodrigo René Carabello se mostró respetuoso pero confiado: “Agradezco que me hayan elegido. Mañana voy a responder con un gran combate”, aseguró el venezolano.

Con el pesaje cumplido, el ring listo y el Cantoni en cuenta regresiva, San Juan se prepara para una noche que puede quedar en la historia del deporte sanjuanino. Este viernes, Pacman Fernández irá por su sueño mundialista ante su gente.

Todo lo que tenés que saber sobre la gran velada en el Aldo Cantoni

El combate se disputará este viernes 5 de diciembre en el histórico estadio Aldo Cantoni, bajo la organización del Club Julio Mocoroa, la fiscalización de la Federación Argentina de Boxeo y el acompañamiento del Gobierno de San Juan. Será una noche pensada para los fanáticos del boxeo, con un marco que promete estar a la altura de una definición internacional.

Las entradas tienen un valor de $8000 y pueden conseguirse en tres puntos de venta habilitados: el Club Julio Mocoroa (Mendoza 585 Norte, Capital), El Imperio de la Gula (Av. Argentina 814 Norte, Santa Lucía) y el Minimarket Crispajo (Las Vicentinas 1009 esquina Chaco, Villa Krause, Rawson).

La velada ofrecerá un total de 19 combates —15 amateurs y 4 profesionales— entre los que se destaca el debut rentado de la sanjuanina Ludmila Arrabal ante Paola Varas, de San Luis. También habrá fuerte presencia local con la presentación de Carlos Herrera, que se enfrentará al puntano Jorge Lucero en otra pelea que promete emociones fuertes.