"Que se calce un ambo": el Sindicato Médico de San Juan se suma a la polémica por la mala praxis y pide unidad al cuerpo profesional

La tensión entre el sector médico de San Juan y el sistema judicial escaló un nivel más tras el día en que se conmemora el Día del Médico , cuando el gremio de los profesionales de la salud salió a respaldar a sus representados en medio de la creciente polémica por los casos de mala praxis y la consecuente judicialización de los actos médicos. La respuesta del Sindicato Médico , publicada justamente en el día de estos profesionales este 3 de diciembre, apuntó directamente contra los medios y aquellos que critican la labor sanitaria, generando un nuevo capítulo en el debate que estalló tras la reciente condena a una obstetra local.

El comunicado emitido por el gremio, bajo el encabezado de “NO ES UN DIA MÁS, ES NUESTRO DÍA”, subrayó el contexto de riesgo en el que se ejerce la profesión, manifestando que "ATRÁS DE CADA UNO DE NOSOTROS HAY UNA HISTORIA DE VIDA, HAY UNA CONSTRUCCION DE AÑOS, PUESTA EN RIESGO, HOY CADA VEZ MÁS, POR CIERTA PRENSA AMARILLA ESTIMULADA DE DISTINTOS AMBITOS". El Sindicato lamentó que la cobertura mediática se centre en la condena social, una situación que afecta seriamente el ejercicio diario de la medicina.

"LOS ESCRACHES, LA MEDIATIZACION DE LOS ACTOS MEDICOS NO SON CASUALES", afirmó el gremio conducido por Daniel Sanna, detallando la percepción de que "SE BUSCA LA CONDENA SOCIAL AL MEDICO, RESALTANDO SOLAMENTE LOS HECHOS NEGATIVOS, QUE MUCHOS DE ESTOS FORMAN PARTE DE LA ESTADISTICAS". El texto no alude a un hecho aislado, sino a una "serie de hechos que se vienen sucediendo y que afectan nuestra profesión, donde cada día cuesta más ser médico".

El gremio se mostró especialmente crítico con quienes opinan sobre la práctica médica desde afuera del ámbito hospitalario. En un llamamiento directo y fuerte, el sindicato expresó: "QUIENES OPINAN DEBERIAN CALZARSE UN AMBO Y CONVIVIR CON NOSOTROS PARA QUE CONOZCAN OTRA REALIDAD QUE POR SU IGNORANCIA LA NIEGAN". La dirigencia sindical también cuestionó el modo en que se expone a sus representados ante la opinión pública, señalando que "AYER NUEVAMENTE APARECE EN CIERTA PRENSA CON NOMBRE Y APELLIDO OTRO COLEGA, ES MÁS FACIL ENSUCIAR QUE AVERIGUAR REALMENTE LO QUE SUCEDIO".

Fuerte debate en San Juan

Este respaldo gremial se da en un clima de alta sensibilidad en San Juan, iniciado por la condena a la médica obstetra Daniela Saldívar. La profesional fue encontrada culpable el 26 de noviembre de 2025 por la muerte del bebé Lorenzo, quien sufrió múltiples lesiones tras un parto complejo en junio de 2021 en el hospital Rawson. El juez determinó que Saldívar actuó con negligencia e impericia al asistir a la mujer parturienta y al recién nacido, condenándola a un año de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación profesional.

La sentencia, aunque no implicó cárcel efectiva, reavivó el debate sobre la judicialización de la práctica médica. Tras el fallo, ya se habían manifestado otras entidades, como la Asociación de Obstetricia y Ginecología de San Juan (ASOG), que expresó su "profunda preocupación" y reclamó un análisis técnico objetivo de los actos médicos. En paralelo, el Sanatorio Argentino respaldó a la profesional condenada, destacando su ética y la naturaleza inexacta de la medicina.

Este posicionamiento de las entidades médicas generó una réplica del Consejo de Fiscalías y Asesorías (CONFIAS), el cual defendió el accionar del Ministerio Público ante las acusaciones de criminalización. El CONFIAS aclaró que "Nadie es juzgado por ser médico y cometer un error, sino por apartarse de las reglas mínimas que preservan la vida, obrando con negligencia o impericia".

Frente a esta escalada de tensión institucional y mediática, el Secretariado General del gremio enfatizó que parte de la situación que atraviesan "SE RESUELVE POLITICAMENTE" y concluyó su mensaje reivindicando la importancia de la unidad en el cuerpo profesional: "HOY NO ES UN DIA MÁS, TIENE QUE SER UN DIA DE CAMBIO, UN DIA DE UNIDAD DEL CUERPO MEDICO".